Nueva York y entidades vecinas bajo la nieve tras primera gran tormenta invernal

Central Park cubierto de nieve (@Reporteroszona/x)

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron este sábado bajo la nieve tras la primera gran tormenta invernal, que causó atascos en carreteras, cancelaciones de eventos y vuelo, así como retrasos en principales aeropuertos causando frustración entre los pasajeros.

Esta tormenta dejó una gran acumulación en Connecticut con zonas que han registrado hasta nueva pulgadas de nieve, donde también ocurrieron algunos accidentes, entre los que destaca una patrulla de la policía, según los medios."

“Gracias a los numerosos conductores de quitanieves que trabajaron sin descanso durante toda la noche despejando las carreteras. Si tienen que conducir esta mañana, háganlo despacio y no se acerquen demasiado a las máquinas quitanieves”, expresó en su mensaje de X el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

Aunque este sábado la alerta de tormenta ya había terminado, las autoridades recomiendan precaución por las carreteras están cubiertas de nieve mi la incertidumbre continúa para miles de pasajeros en aeropuertos como el John F. Kennedy (JFK) donde se cancelaron 134 vuelos y 107 retrasos, según el sitio especializado FlighAware.

Y aunque la alerta ya no está ya vigente, se siguen cancelando vuelos como resultado del fenómeno atmosférico acumulándose hasta las once de la mañana del sábado 1,033 y 17,701 retrasos en los aeropuertos del país. El viernes se registraron más de 1,700 cancelaciones.

Retrasos totales dentro, hacia o desde Estados Unidos hoy: 3,340 y las cancelaciones en ese renglón 719.

En Nueva York, en el Central Park y los aeropuertos JFK Y La Guardia, también en Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20. Sin embargo en zonas de Long Island cayeron 7 pulgadas y 7.5 pulgadas.

Mientras que, Nueva Jersey, la acumulación más alta no sobrepasó las 4 pulgadas.

Las temperaturas del sábado no superarán los cero grados, por lo que las autoridades recomiendan precaución al viajar. (Con información de EFE)