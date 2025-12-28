Trump y Zelenski anuncian 95% de avance hacia la paz en Ucrania

. El presidente Donald Trumpo saluda a su homólogo de Ucrania Volodímir Zelenski. Foto: EFE (PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO/EFE)

Hay un 95 por ciento del camino recorrido para lograr la paz en Ucrania, aseguró Donald Trump en compañía de Volodímir Zelenski, luego de que se reunieron este domingo con ese fin en Florida, Estados Unidos. Lejos de los desencuentros de marzo pasado, cuando Zelenski abandonó territorio estadounidense por la puerta trasera, molesto con el presidente norteamericano y su gabinete, esta vez el líder ucraniano respaldó un plan de garantías iniciales que abre la puerta a acabar con una guerra, la más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial, según señaló el anfitrión de la cumbre realizada en el complejo turístico de Mar-a-Lago.

Zelenski habló de un 90 por ciento de avance, pero Trump insistió en que 95 por ciento es más certero.

Enero de 2026 ha quedado marcado como el deadline para que la paz se concrete, de acuerdo con lo dicho ayer y con los amagos de Trump, quien señaló que nunca antes se habían alcanzado acuerdos de tanto detalle y que, por tanto, se debe aprovechar la ocasión. De no prosperar, Estados Unidos tenderá a abandonar su intermediación, ventiló el mandatario y magnate.

Por lo pronto, ambos presidentes aseguraron que Rusia y Ucrania tienen ya un acuerdo total en lo que respecta a garantías, es decir, a las condiciones que se deberán respetar para que la guerra no vuelva a escalar en tanto se llega a un acuerdo global completo. Ucrania estaría buscando particularmente que la conflagración se reduzca en violencia, apremiada como nación por la imposibilidad de seguir reclutando jóvenes y adultos para su ejército y de mantener un ritmo de gastos que parece prohibitivo, sobre todo por la postura titubeante del financiamiento europeo.

El financiamiento de la guerra, justamente, es una de las cartas fuertes de Trump, partidario de lograr la paz en lo inmediato: si esta ruta hacia el fin de la guerra no tiene éxito, advirtió ayer, lo que ocurrirá será que abandonará a los europeos a su suerte en este tema… y los europeos prefieren claramente que esto no suceda.

La reunión de Trump y Zelenski se llevó a cabo a media tarde, pero el tramado político fue mucho más amplio. Posteriormente al encuentro se presentaron en una conferencia de prensa conjunta en la que se ratificó que mandatarios europeos estuvieron involucrados en estas negociaciones. Alexander Stubb, presidente de Finlandia; Emmanuel Macron, de Francia; Karol Nawrocki, de Polonia; Jonas Gahr Støre, de Noruega; Giorgia Meloni, de Italia; Keir Starmer, del Reino Unido y, por Alemania, Friedrich Merz, participaron en las negociaciones de este sábado y domingo, con lo que se abarca a la parte más importante de países que han suministrado recursos a Ucrania y aquellos cuya cercanía territorial con Rusia es clave para determinar la postura ante Putin.

El tema de amainar la conflagración como paso inicial no es menor, pues este fin de semana Rusia atacó con cohetes y drones armados la capital ucraniana, algo que no ha logrado echar a perder las negociaciones, pero que marca claramente la actitud de Putin ante la posibilidad de que Zelenski no ceda a pretensiones territoriales.

El ataque virulento se dio a pesar de la llamada programada entre Trump y Putin para este domingo, que efectivamente se verificó y duró dos horas.

La OTAN y la Unión Europea estuvieron también al tanto de lo discutido.

De propia voz, Zelenski ratificó que el tema de las garantías está completamente acordado.

El tema del Donbás, una región ucraniana de gran presencia rusa, hoy ocupada por el ejército de Putin, sigue siendo el punto de desacuerdo (ese 5 por ciento pendiente), pues el presidente ucraniano se negó aún a ceder en ese punto, aunque este domingo escuchó, sin alterarse, que una opción sería recurrir a referéndums en los que muy probablemente la anexión del Donbás a Rusia terminaría por avalarse.

Pero Zelenski señaló que la migración forzada por la guerra —miles de ucranianos que abandonaron el Donbás— debe regresar a votar en ese eventual referéndum.

Y tuvo que contener cualquier protesta cuando Trump, en la conferencia final, señaló que Vladímir Putin “es generoso con Ucrania”. Los acuerdos, se alcanzó a saber, implicarían que Ucrania tenga una etapa de reconstrucción con suministro energético favorable desde Rusia.

El tema territorial, antes intratable para Zelenski, este domingo se vio abordado con mayor soltura, indicando, por ejemplo, que el presidente ucraniano no puede determinar solo ese tema, pues debe pasar por el parlamento ucraniano.

Trump se dijo dispuesto a reunirse con los legisladores de Ucrania y, ante una pregunta al respecto, afirmó que un encuentro directo Ucrania-Rusia debe estar tan cerca como enero.