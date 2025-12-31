Bombazo contra Trump: Mar-a-Lago enviaba jovencitas a isla de Epstein, revela el WSJ

Un nuevo reporte del Wall Street Journal sostiene que durante años, empleados del popular spa en Mar-a-Lago del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fueron enviados para dar masajes a Jeffrey Epstein en su mansión cercana, incluso cuando ya se conocían advertencias sobre el comportamiento inapropiado del financista.

De acuerdo con lo revelado por el artículo, en 2003 una empleada de 18 años acusó a Epstein de presionarla para tener sexo, lo que habría llevado a un directivo del club a pedirle a Trump que lo expulsara. Aunque Trump ordenó que Epstein fuera vetado en el resort, no se reportó nada a las autoridades en ese momento.

¿Qué conexiones hay entre Mar-a-Lago y Epstein?

Documentos indican que Ghislaine Maxwell utilizó el spa de Mar-a-Lago como punto de reclutamiento. Exempleados dijeron que Maxwell se acercaba a jóvenes trabajadoras ofreciendo “trabajos secundarios” para Epstein que supuestamente significaban viajes y mejores ingresos, pero que en realidad estaban ligados a abusos.

Virginia Giuffre, quizá la acusadora más conocida de Epstein, dijo que fue reclutada por Maxwell mientras trabajaba en el spa del club cuando tenía solo 16 años, y luego llevada a la casa de Epstein donde comenzó el ciclo de abuso y tráfico.

Trump responde… y complica más el panorama

Cuando fue cuestionado sobre los vínculos entre Epstein y empleados de su resort, Trump mencionó que Epstein les “robó” trabajadores. Afirmó que estos eran parte del personal del spa y que por eso rompió relaciones con el financista.

Esta declaración añade un giro más a la historia porque, primero, reconoce que Epstein sí tomó empleados de Mar-a-Lago, y segundo, se da en medio de un contexto político donde los documentos de Epstein Files han salido a la luz de manera parcial, y donde el proceso de publicación por parte del Departamento de Justicia avanza lentamente bajo críticas de falta de transparencia.

¿Qué significa todo esto para Trump?

Aunque Trump sostiene que terminó su relación con Epstein por su conducta problemática, hay varios puntos que generan preguntas:

La relación entre Trump y Epstein se remonta a décadas, con fotos y cartas que han sido revisadas por medios como el WSJ

El convenio de envío de empleados del spa de Mar-a-Lago a la casa de Epstein abre interrogantes sobre la gestión interna del club

La conversación pública actual gira tanto en torno a las responsabilidades legales como a las implicaciones políticas de estas revelaciones

La historia de Mar-a-Lago, Epstein y las jóvenes empleadas que salieron de ahí hacia situaciones de riesgo son parte de un rompecabezas con piezas recién reveladas que colocan al resort y a Trump nuevamente bajo escrutinio público.

Lo que parecía un escándalo viejo ha resurgido con fuerza, y muchas preguntas sin respuestas claras.