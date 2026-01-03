Trump apunta a México, tras el golpe de Caracas: “Algo habrá que hacer”

Donald Trump Mensaje del presidente de EU (Doug Mills / POOL/EFE)

Apenas unas horas después de la operación militar estadounidense en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, el presidente Donald Trump sugirió que el próximo objetivo podría ser México, tras insistir en que el narcotráfico gobierna el pais.

“Algo habrá que hacer con México”, declaró en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

El mandatario republicano aclaró que la captura de Maduro no fue un mensaje para la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a quien definió como una “amiga” y “una buena mujer”, pero subrayó que “los cárteles gobiernan México; ella no gobierna”.

Reveló que le ha ofrecido “muchas veces” a Sheinbaum la posibilidad de que el Ejército estadounidense acabe con el narcotráfico mexicano, pero la presidenta le ha pedido no hacerlo.

Trump afirmó que cientos de miles de personas mueren en Estados Unidos por culpa de las drogas que, dijo, en su mayoría entran por la frontera con México: “Por si no lo saben, entran por la frontera sur. Habrá que hacer algo con México”, dijo.

Al llegar al poder hace casi un año, Trump catalogó a los principales cárteles del narcotráfico de México como grupos terroristas extranjeros y anunció aranceles sobre las exportaciones mexicanas y canadienses en represalia por el tráfico de fentanilo.

El Gobierno de Sheinbaum ha ofrecido cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la migración irregular, pero ha remarcado que la soberanía territorial de México es intocable (con información de EFE).