Trump no quiere a Machado de líder en Venezuela y anuncia que Rubio encabezará la transición

La caída de Maduro Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (LA CASA BLANCA/EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en una rueda de prensa en Mar-a-Lago que aún no ha contactado a la líder opositora, María Corina Machado, tras la captura de Nicolás Maduro y expresó sus dudas sobre la capacidad de que la líder opositora (fuera de Venezuela tras ir a recoger su premio Nobel de la Paz 2025) tenga capacidad para tomar las riendas del país.

“No tiene el apoyo dentro del país, no tiene el respeto dentro del país”, declaró, tras confirmar que el gobierno de transición estará encabezado por el secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que adquiere un gran protagonismo en el regreso de Estados Unidos a la doctrina Monroe, mantuvo una “larga conversación” con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodriguez. Según Trump, se ha puesto a disposición de la Casa Blanca: “Haremos lo que sea necesario”, dice el presidente que les ha dicho Rodríguez.

“No tiene más opción”, afirmó Trump

Preguntado por cuánto tiempo permanecerá EU en Venezuela, Trump afirmó que hay “mucha gente mala” en el país y que Estados Unidos se quedará el tiempo necesario para asegurar que ninguna de esas personas se haga con el poder.