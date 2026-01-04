Así es el MDC Brooklyn: la prisión federal donde se encuentra recluido Nicolás Maduro en Estados Unidos. (Mundo)

El MDC de Brooklyn, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, es el centro de detención federal donde se encuentra recluido el expresidente venezolano Nicolás Maduro Moros, tras ser capturado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, durante un operativo premeditado.

De acuerdo con The New York Times, el expresidente bolivariano, junto con su esposa, podría comparecer este lunes 5 de enero ante una corte de Nueva York, tras ser acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico y con cárteles de diferentes países, incluido México.

Tras ser trasladado por vía aérea al buque USS Iwo Jima, luego a la Base Naval de Guantánamo (Cuba) y finalmente en otro avión hacia Nueva York, Maduro fue remitido al MDC Brooklyn, una cárcel federal de máxima seguridad que alberga reclusos acusados de delitos graves por el gobierno de Estados Unidos.





¿Cómo es el MDC Brooklyn donde permanece preso Nicolás Maduro?

El gobierno estadounidense ha desarrollado centros de detención con recursos destinados a seguridad y control, similares a las llamadas “mega cárceles” de otros países como El Salvador.

El MDC Brooklyn ha sido catalogado como un “infierno en la tierra” por abogados y medios internacionales como la BBC, y existen casos en los que jueces de Estados Unidos se han negado a que los reclusos sean enviados allí.

Nicolás Maduro fue trasladado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al MDC Brooklyn, donde se espera que permanezca mientras enfrenta los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo imputados por el gobierno estadounidense.

Así es el MDC Brooklyn: “un infierno en la tierra”

De acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, este centro de reclusión alberga a presos de ambos sexos que están a la espera de ser enjuiciados por los tribunales de Manhattan y Brooklyn. También se utiliza para internos que cumplen sentencias de corta duración.

El MDC Brooklyn es una prisión vertical, rodeada por barricadas de acero y cámaras capaces de captar imágenes a gran distancia. Según PBS, cuenta con áreas para deportes al aire libre, unidades médicas y una biblioteca.

Sin embargo, aunque no hay información oficial sobre la extensión exacta de las celdas, se presume que son pequeñas y que los internos pasan la mayor parte del tiempo dentro de ellas, una medida común en cárceles de Estados Unidos y otros países.





Denuncias por condiciones deplorables y maltrato a reclusos en el MDC Brooklyn

El MDC Brooklyn ha ganado notoriedad internacional no solo por albergar a personas de alto perfil acusadas de delitos graves, sino también por su historial de denuncias sobre maltrato a los reclusos, deficiencias en servicios básicos y condiciones cuestionadas incluso por autoridades judiciales.

El centro es conocido por muertes violentas ocurridas en su interior, agresiones con armas punzocortantes, hacinamiento y fallas constantes en el suministro de agua, electricidad y calefacción.

Organizaciones civiles han denunciado que la alimentación es insuficiente, la salubridad de las celdas es inadecuada y la atención médica a los reclusos es limitada.

Una cárcel que alberga a internos acusados de delitos federales y considerados de máxima peligrosidad en EU

Entre los reclusos que han pasado por este centro se encuentran personas acusadas de narcotráfico o delitos federales, como Luigi Manguione, Diddy Combs y el narcotraficante mexicano Mayo Zambada.

Actualmente, Nicolás Maduro se encuentra en este centro mientras enfrenta los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo imputados por Estados Unidos, manteniendo el foco internacional sobre las condiciones y seguridad del MDC Brooklyn.