Embajador de EU reconoce captura del “R1″

Ronald Johnson Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y aseguró que la cooperación entre ambos países continuará para desmantelar a las organizaciones criminales.

A través de la plataforma X, el diplomático calificó como exitosa la detención y afirmó que la operación “envía un mensaje claro: quienes generan violencia y trafican fentanilo rendirán cuentas”.

La captura de “R1” fue informada el jueves por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien señaló que el presunto delincuente es identificado como líder de “Los Rs”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG, con presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, además de Jalisco.

De acuerdo con el titular de la SSPC, el detenido es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025, además de estar relacionado con delitos como extorsión, homicidio y tráfico de drogas.

García Harfuch precisó que con esta captura suman 31 personas detenidas por ese homicidio y afirmó que el operativo, realizado por fuerzas federales y militares en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, representa un avance en la estrategia del gobierno federal para debilitar las estructuras del crimen organizado mediante labores de inteligencia e investigación.

La Crónica de Hoy 2026