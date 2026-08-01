Detectan pesticida con cianuro en elefantes hallados muertos en Kenia

Elefantes

Las investigaciones sobre la muerte de 15 elefantes en el ecosistema de Amboseli, en el sur de Kenia, apuntan a un posible caso de envenenamiento, luego de que análisis preliminares detectaran un pesticida con componentes de cianuro en algunos de los animales, informaron fuentes del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS).

Durante las necropsias, los especialistas hallaron restos de tomates en los estómagos de los paquidermos, lo que fortalece la hipótesis de una exposición a productos químicos agrícolas o de un episodio relacionado con el conflicto entre la fauna silvestre y las comunidades locales.

El KWS investiga la muerte de los ejemplares, registrada entre el 24 de junio y el 24 de julio en el Parque Nacional de Amboseli, el Santuario de Kimana y la zona de Kuku Ranch. La mayoría de las víctimas fueron hembras adultas y sus crías.

La institución afirmó que 10 elefantes presentaron síntomas de parálisis parcial antes de morir entre uno y dos días después, mientras que en los otros cinco casos no fue posible establecer la causa debido al avanzado estado de descomposición.

Las autoridades desplegaron un equipo de veterinarios y especialistas, en coordinación con la Universidad de Nairobi, para analizar muestras biológicas, revisar fuentes de agua y determinar si los animales estuvieron expuestos a un mismo foco de contaminación.

El KWS detalló que, hasta el momento, no existe evidencia de que el incidente represente un riesgo para la salud humana o que se trate de una condición transmisible, por lo que mantiene bajo vigilancia a las poblaciones de elefantes de la región mientras concluyen las investigaciones.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026