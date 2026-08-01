Vehículo bomba deja 11 heridos en ataque contra comando policial en Cúcuta, Colombia

Atentando en Colombia deja 11 heridos

Al menos ocho policías y tres civiles resultaron heridos tras la explosión de un vehículo bomba frente al comando de la Policía del departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a la agencia EFE que entre los lesionados hay “ocho policías y tres particulares”. La explosión ocurrió en el barrio Tasajero, cerca del mercado Cenabastos, donde posteriormente se registraron otras detonaciones. Entre los civiles heridos está una mujer que vendía café en la vía pública.

La representante a la Cámara Diana Riveros lamentó el atentado, ocurrido durante las Ferias de Cúcuta. “Hoy Cúcuta debía ser noticia por la alegría de sus ferias, no por explosiones, disparos y terror”, escribió en X.

El ataque ocurrió a una semana de la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien condenó el hecho al asegurar que “el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”.

En el mismo sentido, el futuro ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, afirmó que “los violentos deben tener claro que no lograrán sembrar miedo ni doblegar la institucionalidad”.

Hace tres días, dos policías resultaron heridos en otra emboscada en las inmediaciones de Cúcuta. En el departamento de Norte de Santander operan grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

Con información de EFE

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