Más de 2 mil 500 niños han sido víctimas de la guerra en Irán: Unicef

Guerra en Irán

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que al menos 2 mil 503 niñas y niños han muerto o resultado heridos en Irán como consecuencia del conflicto derivado de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

En un comunicado, el director regional interino de Unicef para Oriente Medio y Norte de África, Abdul Fofana, reveló que durante los últimos cinco meses más de 4 mil menores han sido víctimas de la violencia en seis países de la región. De ese total, 386 fallecieron y 2 mil 117 resultaron heridos en territorio iraní.

“Mientras persisten las repercusiones de la guerra en Irán y los países vecinos, los niños siguen muriendo y resultando heridos en los lugares donde deberían estar más seguros: sus hogares, escuelas y comunidades”, declaró Fofana.

La institución enteró que el jueves un ataque aéreo contra un edificio residencial en la isla de Qeshm, al sur de Irán, provocó la muerte de un niño de dos años y de sus padres, además de dejar heridos a otros dos menores.

Para Unicef, este hecho evidencia que la población infantil continúa siendo una de las principales víctimas de la violencia en la región. “Este último incidente es un nuevo y crudo recordatorio de que los niños de toda la región siguen pagando el precio más alto”, señaló el organismo.

La organización hizo un llamado a las partes involucradas para respetar el derecho internacional humanitario y cumplir los acuerdos de alto el fuego, al subrayar que “las partes deben tomar todas las medidas posibles para poner fin a la violencia de inmediato y proteger a los niños y niñas en todo momento, dondequiera que se encuentren”.

Con información de EFE

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