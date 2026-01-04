El Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA tendrán sesiones extraordinarias por Venezuela

Manifestación de venezolanos

Dadas las acciones militares de Estados Unidos en contra de Venezuela ocurridas el sábado 3 de enero, donde el Presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados, los organismos mundiales Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA han agendado sesiones extraordinarias para retomar el caso.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas informó que sesionará este lunes 5 de enero, por una petición iniciada por Colombia y respaldada por Rusia y China.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres calificó la acción de Estados Unidos como “un precedente peligroso”, por lo que sigue insistiendo en la importancia del pleno respeto -por parte de todos- del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, informó su portavoz.

Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá el próximo martes en una sesión convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia.

Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, el surinamés Albert Ramdin, informó EFE.

En un comunicado, el organismo internacional pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela que “sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo”.