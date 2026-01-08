Agentes de la Patrulla Fronteriza disparan contra dos migrantes en Portland, Oregón VÍA: NBC NEWS

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dispararon e hirieron a dos migrantes durante un operativo realizado la tarde del 8 de enero de 2026 en el sureste de Portland, informaron autoridades federales. El hecho ocurre apenas un día después de que una mujer muriera tras una intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha intensificado las críticas contra las operaciones migratorias en ciudades santuario.

Tiroteo en Portland

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 2:15 de la tarde, cuando agentes de Customs and Border Protection (CBP) realizaron una detención vehicular. Durante la acción, un hombre y una mujer resultaron heridos por disparos y posteriormente fueron trasladados a un hospital; hasta el momento, su estado de salud no ha sido detallado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló de manera preliminar que uno de los agentes abrió fuego al considerar que su vida estaba en riesgo, versión que aún es investigada. El FBI asumió el caso como un incidente con agentes federales involucrados, con apoyo de la Policía de Portland.

Muerte de una mujer en operativo de ICE

El tiroteo en Portland se produce en un contexto de creciente tensión luego de que una mujer muriera el día anterior durante una intervención de agentes de ICE, caso que también se encuentra bajo investigación federal. Organizaciones civiles y autoridades locales han exigido transparencia y una revisión inmediata de los protocolos de uso de la fuerza en operativos migratorios.

Reacciones y contexto

Funcionarios locales y legisladores de Oregón han reiterado su rechazo a la presencia de agentes migratorios federales armados en la ciudad y pidieron suspender estos operativos hasta que se esclarezcan ambos hechos. Portland es considerada una ciudad santuario, lo que ha generado fricciones recurrentes con agencias federales de inmigración.

Investigación en curso

Las autoridades federales informaron que ambos casos se investigan por separado, aunque forman parte de un aumento de operativos migratorios fuera de la frontera sur de Estados Unidos, situación que ha provocado protestas y un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de ICE y la Patrulla Fronteriza.