Macron: “Estados Unidos se está alejando de sus aliados”

El mandatario francés expresó su preocupación por lo que calificó como una creciente “agresión neocolonial” en las relaciones diplomáticas, protagonizada por Estados Unidos, Rusia y China. “Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez con menos eficacia. Vivimos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo”, afirmó.

Las declaraciones de Macron se producen en un contexto internacional marcado por la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela durante el pasado fin de semana y por las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre su intención de asumir la jurisdicción de Groenlandia.

Ante el panorama global, el jefe del Estado francés también mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la intención de China de invadir Taiwán y la presión comercial ejercida sobre la isla.

Macron sostuvo que Francia y la Unión Europea deben consolidarse como “potencias morales” en un “escenario de guerra y brutalización”. En ese sentido, abogó por el rearme militar y por el fortalecimiento del marco regulatorio en el sector tecnológico, en particular la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA).

El presidente francés también insistió en la implementación, a partir de este año, de una agenda de preferencias comerciales europeas y subrayó la necesidad de avanzar en la “simplificación del mercado único”.

Sin mencionar de forma explícita el acuerdo que la Unión Europea prevé firmar el próximo lunes con el Mercosur, Macron insistió en la importancia de incluir “cláusulas espejo” que garanticen que los productos importados cumplan con la normativa comunitaria.

Este es precisamente uno de los principales argumentos de Francia, uno de los pocos países de la UE que se opone frontalmente a la firma del acuerdo con el Mercosur, para exigir mayores garantías, especialmente en defensa de su sector agrícola, que lleva meses protagonizando protestas en el país.