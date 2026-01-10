Irán acusa a EU e Israel de “incentivar la violencia” en el país en una carta a la ONU

Escala la tensión en Irán: protestas continúan pese a la represión

El Gobierno de Irán acusó este sábado a Estaods Unidos, en coordinación con Israel, de “incentivar la inestabilidad y violencia” en una carta a la ONU tras las declaraciones de Donald Trump, sobre las protetas iraníes.

La Misión Permanente de Irán en la ONU condenó la “persistente, ilegal e irresponsable conducta de Estados Unidos”, al que acusó de “interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitaciones y la deliberada incentivación de la inestabilidad y la violencia”.

En la misiva, enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, Irán sostuvo que la coordinación entre Estados Unidos e Israel es “evidente”, como muestran el apoyo de Trump al “criminal” primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Con declaraciones incendiarias, señales políticas y amenazas públicas, ellos han incentivado la violencia, apoyado grupos terroristas, incitado la desestabilización social y buscado transformar protestas pacíficas en un desorden violento”, expuso el texto del embajador iraní en la ONU, Amir Saeid Iravani.

La carta trasciende mientras el Ejército de Irán aseguró este sábado que enfrentará seriamente cualquier “complot” auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

Trump ha advertido de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, pues al menos hay 51 muertos desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la organización civil Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega.

Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, publicó este sábado en sus redes sociales que “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, donde las protestas contra la gestión económica han escalado hasta llegar a decenas de ciudades y cuestionar al líder supremo iraní, al ayatolá Ali Jameneí.

En este contexto, el país islámico insistió ahora en que EU ha “violado” la carta de las Naciones Unidas por “interferir” en el país.

“La transformación de protestas pacíficas en actos violentos y subversivos, y vandalismo extendido constituyen una consecuencia directa y predecible de dichas políticas. La completa responsabilidad de sus consecuencias corresponde por completo y de forma inequívoca a Estados Unidos”, finalizó la carta. (Con información de EFE)