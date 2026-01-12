Alrededor de 15 mil enfermeras inician huelga histórica en Nueva York

Huelga de enfermeras en Nueva York (@univisionNY/x)

Alrededor de unas 15 mil enfermeras de Nueva York abandonaron sus puestos en los hospitales a primera hora de este lunes para unirse a la mayor huelga del sector en la historia de la ciudad, después de que los negociadores de cinco importantes hospitales y el sindicato estatal de enfermeras no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) que representa a profesionales del Centro Médico Montefiores, NewYork-Presbyterian y el Sistema de Salud Mount Sinai, exige aumentos salariales para compensar la inflación, a la vez que lucha por mantener las protecciones contra la falta de personal que obtuvieron tras el paro de tres días hace tres años.

“La huelga siempre es el último recurso. Pero la avaricia de la administración de estos hospitales privados de gran riqueza no ha dejado otra opción a las enfermeras de primera línea”, indicó NYSNA en un comunicado.

La huelga se produce tras meses de negociaciones sobre nuevos contratos de tres años para reemplazar los convenios colectivos anteriores del sindicato, que expiraron el 31 de diciembre.

No obstante, los hospitales continuarán abiertos y la atención continuará durante la huelga, en un momento en el que NY registra un número récord de casos de gripe.

“Nuestro mensaje a los neoyorquinos: Si están enfermos, por favor, no retrasen la búsqueda de atención médica durante nuestra huelga. Preferiríamos ser nosotras quienes les brindemos esa atención, pero nuestros jefes nos han obligado a ir a la huelga”, agregó el comunicado.

Por su parte, los portavoces de los hospitales han insistido en que las demandas del sindicato son irrazonables y les costarían miles de millones de dólares, en un momento en que se preparan los recortes federales.

En un comunicado emitido el domingo por la noche, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que el Departamento de Salud del estado tendrá personal en todos los hospitales afectados durante la huelga para garantizar la seguridad del paciente y la continuidad de la atención.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de NY, Zohran Mamdani, expresó en sus redes sociales el domingo por la noche que “ningún neoyorquino debería temer perder el acceso a la atención médica y a ninguna enfermera se le debería pedir que acepte menos salario, menos beneficios o menos dignidad por realizar un trabajo que salva vidas”. (Con información de EFE)