Delcy Rodríguez reitera que es presidenta encargada de Venezuela tras imagen publicada por Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (@AlertaMundoNews/x)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este lunes que está al frente del país suramericano, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, publicara este domingo una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, donde se atribuye el cargo de “presidente interino de Venezuela” en enero de 2026.

“Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda. Aquí hay un gobierno que manda en el país”, expresó la líder chavista, sin mencionar a Trump, durante unja transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, destacó que en Venezuela hay una presidenta encargada y calificó como rehén" a Nicolás Maduro.

“Avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”, finalizó. (Con información de EFE)