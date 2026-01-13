Oposición venezolana denuncia incumplimiento del anuncio de excarcelaciones de presos políticos

Oposición venezolana denuncia incumplimiento de excarcelaciones (@joakial_/x)

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron este martes que “la liberación masiva de presos” anunciada por el régimen venezolano hace cinco días “no se está llevando a cabo en los términos anunciados”.

La vocería opositora indicó en un comunicado que “la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad”, ya que, “las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la de 56 personas” hasta ahora.

Esto sucede después de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, donde anunció la liberación de “un número importante” de excarcelaciones.

Posteriormente, el Gobierno chavista aseguró este lunes que 116 personas ya habían sido liberadas, pero esta información “no se corresponde con la realidad”, según los dirigentes opositores.

Asimismo, Machado y Urrutia denuncian el maltrato que supone para los familiares de los arrestados y encarcelados que “no se hayan publicado las listas de las personas que serán liberadas ni se haya notificado a los familiares sobre el proceso de excarcelación”, por lo que “cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo”.

“Cada día en prisión cuenta. La vida y salud de cientos de personas está en juego”, agregó el escrito, en referencia a la reciente muerte en cautiverio de Edison José Torres Fernández, de 52 años, que es “el octavo preso político que muere bajo custodia del Estado desde las elecciones de 28 de julio de 2024”.

Además, insistieron que “no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas” y pidieron “la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos”. (Con información de EFE)