Al menos 32 muertos tras caída de grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia

Grua aplasta tren de pasajeros en Tailandia (@Palestra_SLP/x)

Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 60 resultaron heridas este miércoles en Tailandia después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país, según las últimas cifra oficiales.

Equipos de rescate indicaron que “podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren”, en el que viajaban cerca de dos centenares de pasajeros en el momento del accidente, ocurrido en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima.

El accidente se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre la capital tailandesa y la ciudad china de Kunming colapsara sobre el tren en movimiento, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar, según el Gobierno provincial.

La nueva construcción se llevaba a cabo sobre una línea férrea ya existente, en el marco del proyecto de alta velocidad que conectará Tailandia y China.

“Necesité cinco puntos de sutura y sufrí una herida punzante en la cara. La respuesta de las autoridades fue muy lenta”, enfatizó una pasajera que sobrevivió al accidente a la televisión local Channel 3.

El tren contaba con un total de 171 pasajeros en el momento del accidente, según las últimas cifras oficiales, que horas antes apuntaban a 195 pasajeros. Un total de 208 viajaban al inicio de la ruta y fueron descendiendo en distintas paradas antes del suceso.

El último balance difundido por el Ministerio de Salud tailandés sitúa en 32 el número de muertos y en 64 heridos.

Imágenes del suceso, ocurrido en Ban Thanon Kho, muestran el incendio generado tras el accidente y decenas de efectivos llevando a cabo labores de rescate.

El presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia, Amorn Pimanamas, atribuyó lo ocurrido a “deficiencias de seguridad” y consideró que se pudo deber a “deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas”. (Con información de EFE)