Casa Blanca se burla del 5 de mayo con polémica imagen generada con IA

Imagen con IA sobre el 5 de mayo La ilustración muestra a Hakeem Jeffries y Chuck Schumer sentados frente a un cruce fronterizo entre Estados Unidos y México

La Casa Blanca generó controversia este martes tras publicar en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial donde aparecen líderes demócratas con elementos estereotipados de la cultura mexicana, en el contexto de la conmemoración del Cinco de Mayo.

La ilustración muestra a Hakeem Jeffries y Chuck Schumer sentados frente a un cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, con sombreros jaranos, margaritas y comida típica, acompañados de un cartel con la frase “amo a los inmigrantes ilegales”.

El mensaje fue difundido junto con la frase: “Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran”.

Críticas por estereotipos y mensaje migratorio

La publicación provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios, activistas y analistas señalaron que el contenido refuerza estereotipos y banaliza temas sensibles como la migración.

El uso de símbolos culturales mexicanos en un contexto político fue interpretado por algunos sectores como una burla hacia comunidades migrantes, especialmente en un momento marcado por el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos.

No es la primera vez que la administración del presidente Donald Trump recurre a contenido manipulado con inteligencia artificial para criticar a opositores. En meses anteriores, ya había difundido videos alterados con figuras demócratas en contextos similares.

Happy Cinco de Mayo to all who celebrate! pic.twitter.com/gfTriN75Fk — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

Cancelan festejos por temor a operativos

El clima de tensión también se reflejó en la cancelación de celebraciones del Cinco de Mayo en varias ciudades con alta presencia de comunidades mexicanas.

Houston, Filadelfia, San Luis y Chicago suspendieron sus eventos ante el temor de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En algunos casos, organizadores señalaron que la decisión busca proteger a familias asistentes.

En Houston, por ejemplo, la tradicional celebración organizada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) fue cancelada por primera vez desde la pandemia. “La seguridad de nuestros niños y sus padres sigue siendo nuestra máxima prioridad”, indicó el comité.

Contexto de presión migratoria

La polémica ocurre en un escenario de mayor vigilancia migratoria. Durante el segundo mandato de Trump, las políticas han priorizado operativos más estrictos y deportaciones.

Una investigación de The Washington Post documentó que entre enero de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 780 incidentes en centros de detención migratoria donde agentes utilizaron fuerza física o dispositivos como gas pimienta y Taser.

De acuerdo con esos reportes, al menos 106 personas resultaron lesionadas, con casos que incluyen fracturas, convulsiones y problemas respiratorios.

Fecha simbólica

El Cinco de Mayo conmemora la victoria del ejército mexicano sobre fuerzas francesas en la Batalla de Puebla de 1862. Aunque no es una fiesta nacional en México, en Estados Unidos se ha convertido en una celebración de la cultura mexicano-estadounidense.

Este año, sin embargo, la conmemoración estuvo marcada por la polémica política, la discusión migratoria y un ambiente de incertidumbre para miles de familias.