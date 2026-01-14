Alertan ataques contra líderes religioso en América Latina

Persecución de religiosos América latin

Los ataques dirigidos contra líderes religiosos en América Latina están dejando un impacto profundo en las comunidades religiosas, tanto en su ánimo como en su capacidad de mantenerse activas. Así lo advirtió la ONG evangélica Open Doors (Puertas Abiertas), al presentar su más reciente informe sobre persecución religiosa en la región.

Las conclusiones forman parte del informe Lista Mundial de la Persecución 2026, que analiza la situación de 50 países donde la libertad religiosa enfrenta niveles de riesgo extremo o muy alto.

El estudio abarca el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 y señala a Cuba, Nicaragua, Colombia, México y Venezuela como algunos de los focos de mayor preocupación en América Latina.

Ataques selectivos a grupos religiosos de Latinoamérica

Las conclusiones forman parte del informe Lista Mundial de la Persecución 2026, que analiza la situación de 50 países donde la libertad religiosa enfrenta niveles de riesgo extremo o muy alto. El estudio abarca el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 y señala a Cuba, Nicaragua, Colombia, México y Venezuela como algunos de los focos de mayor preocupación en América Latina.

Según la organización, los ataques selectivos, ya sea por parte de autoridades o de grupos criminales, pueden debilitar seriamente a las comunidades cristianas, especialmente cuando sus líderes son el blanco principal.

Cuba y Nicaragua, bajo presiones crecientes

El informe advierte un aumento del autoritarismo en Cuba y Nicaragua. En el caso cubano, el país ocupa el lugar 24 de la lista, con un nivel muy alto de persecución. Durante el periodo analizado, se registraron actos constantes de hostilidad contra cristianos que expresan opiniones distintas por motivos de fe, siendo los líderes religiosos y las iglesias no afiliadas los más expuestos.

En Nicaragua, que aparece en el puesto 32, Open Doors señala que el gobierno de Daniel Ortega intensificó los ataques contra cristianos que se niegan a mostrar lealtad política, este escenario, apunta el informe, ha generado un clima de presión cada vez más fuerte que busca silenciar la disidencia y empuja a la autocensura dentro de las iglesias.

Violencia criminal en Colombia

El informe subraya que la persecución no proviene solo de gobiernos autoritarios. En Colombia, ubicado en el puesto 47 con un nivel muy alto de riesgo, los grupos criminales mantienen el control de amplias zonas del país, lo que ha incrementado la violencia contra líderes comunitarios y religiosos.

Como ejemplo, Open Doors menciona el hallazgo, el 2 de julio de 2025, de una fosa común en Guaviare con los cuerpos de ocho personas, siete de ellas cristianas, incluidos líderes religiosos y comunitarios. Estos hechos reflejan los riesgos constantes para quienes ejercen liderazgo local, ya que los grupos armados no solo limitan las actividades religiosas, sino que también persiguen y amenazan a quienes no se alinean con ellos.

En zonas en disputa, agrega el informe, los líderes religiosos suelen ser confundidos con figuras políticas o representantes del Estado.

Entre 2023 y 2025, al menos 36 líderes cristianos fueron asesinados y 18 más desaparecieron en Colombia, según investigaciones de Open Doors, aunque la mayoría de estos casos no llegó a hacerse público.

México también bajo amenaza

México aparece en el puesto 30 del ranking, también con un nivel muy alto de persecución. De acuerdo con el informe, los cárteles de la droga y otros grupos criminales intimidan a comunidades locales y religiosas que se oponen a su control, lo que ha colocado a líderes cristianos en una situación de riesgo constante.

El reporte se elaboró con información de colaboradores locales, especialistas en cada país y documentos de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, y deja claro que la persecución religiosa en América Latina sigue siendo un problema vigente y en expansión.

(Con información de EFE)