Colombia elige entre 11 candidatos al sucesor del presidente Gustavo Petro

Más de 41 millones de colombianos elegirán este domingo al sucesor de Gustavo Petro (EFE)

Elección en Colombia — Este domingo 41 millones 421 mil 973 colombianos, incluidos los que residentes en el extranjero, acuden a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro y decidir por la continuidad del proyecto nacional o dar un giro por el cambio, en lo que según encuestas se perfila para una primera vuelta electoral, ya que los tres principales candidatos no alcanzarían la mitad más uno para llevarse la victoria. El “Delfín” del actual mandatario, el izquierdista Iván Cepeda, se perfila como ganador de esta jornada. El ganador asumirá el cargo como presidente el 7 de agosto para un período de cuatro años (2026-2030).

Quien sea que resulte ganador de la elección heredará del gobierno de Gustavo Petro un país con menos pobreza y una economía en crecimiento, pero que enfrentará serios retos en materia de seguridad y cuyo sistema de salud tiene a los ciudadanos cada vez más insatisfechos, de acuerdo con la cadena británica BBC.

De acuerdo con la más reciente encuesta Colombia Opina de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, el 40.8% de los colombianos considera que el principal problema de Colombia es la seguridad.

Asimismo, informes independientes explican que la violencia y la inseguridad tiene que ver en parte con las disputas por el control territorial y las extorsiones de grupos armados.

De acuerdo con medios locales, de los 13 candidatos registrados para buscar la presidencia, solo 11 siguen en la carrera, ya que en las últimas semanas se retiraron el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo, ambos de izquierda, para sumarse a la candidatura del senador Iván Cepeda, que lidera todas las encuestas de intención de voto.

“(Este domingo) tenemos una cita con la historia, les hago la invitación para acudir masivamente a las urnas para fortalecer nuestra democracia”, dijo Cepeda este sábado en un mensaje al país.

Sus mayores rivales son el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que aparece en segundo puesto, y la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, que está en tercer lugar.

Más de un millón e colombianos residentes en el extranjero ya emitieron su voto Colombianos en Estados Unidos participan en las elecciones presidenciales desde Estados Unidos (EFE)

Salvo una sorpresa este domingo en las urnas cambiaría el panorama para el balotaje, pero según los sondeos de opinión, ninguno de ellos aparece en las encuestas con el caudal de votos suficiente para ganar en primera vuelta, para lo cual se necesita la mitad más uno de los votos en unas elecciones en las que la participación ronda el 54 de electores.

DESAFÍOS

El recrudecimiento del conflicto armado, la crisis del sistema de salud y las dificultades para avanzar en reformas sociales aparecen entre los principales desafíos que deberá afrontar quien gane las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta será este 31 de mayo, después de cuatro años de Gobierno progresista, destacan medios locales.

Para la analista política Sandra Borda, el mayor reto será la seguridad, en un contexto en el que grupos armados ilegales y organizaciones criminales han aumentado su presencia territorial en varias regiones del país.

Petro inició en 2022 diálogos con guerrillas, disidencias de las FARC y bandas criminales, pero estos grupos aprovecharon la situación para aumentar su número de integrantes, su control territorial y las disputas armadas en distintas regiones.

La lucha contra el narcotráfico aparece también entre los retos de quien gane las elecciones. Según Borda, el aumento de los cultivos ilícitos y el fortalecimiento de grupos armados han complicado tanto la política de seguridad como la relación de Colombia con Estados Unidos.

Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína en el mundo, y aunque los grupos colombianos sean solo un eslabón en las redes de tráfico globales, las ganancias derivadas de esta actividad son enormes, destaca la organización insight Crime.

Están listas las urnas para la elección presidencial de este domingo (EFE)

Durante el gobierno de Petro se hizo un mayor énfasis en la interdicción de cargamentos de droga y la destrucción de infraestructura de producción. Sin embargo, los cultivos de coca continuaron en aumento y pasaron de 253,000 hectáreas en 2023 a 262.000 en 2024, según las últimas cifras oficiales.

SALUD

Entre los problemas más visibles a enfrentar aparece la crisis del sistema de salud, marcada por la escasez de medicamentos, las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el cierre de servicios y el aumento de quejas de pacientes por barreras de acceso a tratamientos.

“El sistema de salud colombiano está colapsado desde hace algún tiempo”, aseguró el director de la Federación Médica Colombiana, Diego Fernando González, quien atribuyó parte de la crisis a la “intermediación financiera de los recursos públicos en salud”.

CORRUPCIÓN

Entre los desafíos que siguen presentes está combatir los altísimos niveles de corrupción presentes consuetudinariamente en la administración pública, la empresa privada y la sociedad en general.

Sin un manejo pulcro de las finanzas públicas será imposible cambiar el paradigma basado en el antivalor de que el delito contra la administración pública no genera consecuencia alguna al funcionario estatal.

Encuestan apuntan que habrá segunda vuelta electoral (EFE)

El saqueo de las arcas públicas debe ser castigado y erradicado de la administración, pero también de la empresa privada y de las malas prácticas ¨normalizadas¨ y aceptadas socialmente.

POBREZA

Aunque hay reportes de mejoras en la disminución de la pobreza en Colombia, no todo esta definido, ya que hay mucho por hacer, ya que la pobreza multidimensional impide el desarrollo humano de millones de colombianos que carecen de lo más básico. Por tanto, se debe entender que no hay desarrollo sostenible posible sin desarrollo humano.

La salud, el hambre, la educación, el trabajo digno, la paz, apoyar contra la desprotección de la mujer y de las minorías y reducir la brecha económica, son factores que deben ser abordados con políticas públicas adecuadas para disminuir su impacto a las grandes mayorías que es algo que sigue pesando entre los colombianos.

21 DE JUNIO

De confirmarse los pronósticos, será necesaria una segunda vuelta para el próximo 21 de junio entre los dos más votados que, según las encuestas, serán el izquierdista Cepeda y el ultraderechista De la Espriella, cuya candidatura ha crecido de manera sostenida en las últimas semanas con un discurso populista.

El crecimiento de De la Espriella ha coincidido con los tropiezos de Paloma Valencia, que representa a una derecha moderada que en su intento por atraer al centro acabó perdiendo apoyos en el propio partido uribista al que pertenece, donde un sector radical optó por irse con el candidato de la ultraderecha.

VOTACIÓN FORÁNEA

La elección en el exterior para 1.4 millones de colombianos iniciaron el pasado lunes y, según la Registraduría, de los 40 millones 007 mil 312 ciudadanos habilitados para votar este 31 de mayo en el país, 20.5 millones son mujeres y 19.4 millones, hombres.

A lo largo y ancho del país fueron instaladas 118 mil 346 mesas de votación en 13 mil 489 puestos, de los cuales 6 mil 010 están en áreas urbanas y 7 mil 479 en el área rural, de cuya vigilancia y seguridad se ocuparán unos 248 mil miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.

En el recinto ferial de Corferias, en Bogotá, el mayor centro de votación del país, funcionarios de la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, trabajaban desde el sábado en la instalación de los cubículos de cartón en los que los ciudadanos podrán votar.

“El material electoral ya está en todos los municipios de Colombia (...) no tenemos ninguna novedad que indique la necesidad de trasladar alguna mesa o puesto de votación durante la jornada de mañana”, manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Para estas elecciones la Registraduría adoptó el lema “Dale tu voto de confianza al proceso electoral”, en respuesta a las dudas que el presidente Petro y miembros de su partido, el Pacto Histórico, han sembrado sobre la transparencia de las elecciones alegando que no hay garantías de que el escrutinio no será alterado.

Estas elecciones tendrán una amplia supervisión de organismos nacionales e internacionales que, según la Registraduría, serán “uno de los principales mecanismos de acompañamiento y fortalecimiento de la democracia en el país”.

“En total, 26 organizaciones y misiones internacionales, con 1,500 observadores, harán seguimiento a la jornada electoral el próximo 31 de mayo”, aseguró el registrador Penagos. .

La Crónica de Hoy 2026