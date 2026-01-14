El espacio aéreo de Irán queda vacío… salvo dos aviones de China

El espacio aéreo de Irán quedó prácticamente sin tráfico aéreo luego de que las autoridades ordenaran su cierre temporal a la mayoría de los vuelos comerciales y de tránsito internacional, en medio de un clima de tensión regional y medidas preventivas de seguridad.

Durante ese periodo, plataformas de seguimiento mostraron un panorama inusual: casi ningún avión sobrevolando el país, lo que generó especulación y debate en redes sociales.

¿Por qué Irán cerró su espacio aéreo?

Hasta el momento las autoridades no han informado los motivos exactos de la decisión de cerrar el espacio aéreo iraní. Sin embargo, la tensión en Irán va en aumento luego de 18 días de protestas antigubernamentales, las cuales han dejado más de 3 mil 400 de personas sin vida a consecuencia de la represión de las autoridades.

Este miércoles el presidente Donald Trump volvió a mostrarse ambiguo sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Irán, al afirmar que Washington sigue de cerca la situación.

¿Qué muestran los datos de FlightRadar24 sobre los vuelos chinos?

De acuerdo con la página de rastreo de vuelos FlightRadar24, en el momento del cierre solo se observaban uno o dos aviones cruzando el espacio aéreo iraní, los cuales aparecían identificados como aeronaves de origen chino, según la información visible en el sistema.

Especialistas señalan que estos datos no implican necesariamente un trato especial, ya que podrían corresponder a vuelos previamente autorizados, aeronaves en tránsito antes del cierre o limitaciones técnicas del rastreo, que no siempre refleja la totalidad de operaciones aéreas.

Hasta ahora, no hay confirmación oficial por parte de Irán o de aerolíneas chinas, pero el registro de FlightRadar24 fue suficiente para avivar la atención internacional sobre lo que ocurre en el cielo iraní en medio de la crisis.