Israel y Líbano acuerdan extensión de alto al fuego tres semanas

Trump anuncia extensión de alto al fuego entre Líbano e Israel (EFE)

Israel y Líbano acordaron una extensión de tres semanas más el alto al fuego, así lo informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

El republicano anunció la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril después de una reunión con los embajadores de ambas naciones en EU, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

“¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, publicó Trump en su red Truth Social.

Asimismo, agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Posteriormente, en conferencia de prensa en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países, a lo que se limitó a responder que “existe una gran posibilidad”.

“Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente”, manifestó.

Por su parte, durante una ronda de preguntas, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que la mediación de Trump “hizo posible” la extensión del cese de hostilidades y fue optimista sobre las perspectivas para alcanzar la paz duradera.

Las negociaciones de este jueves fueron la segunda ronda de contactos entre Israel y Líbano tras la celebrada el 14 de abril en la sede del Departamento de Estado, en Washington, que supuso la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones desde 1993 y finalizó con un acuerdo de alto al fuego de diez días.

En estas conversaciones no participan no participa el grupo chií Hezbolá, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde el Líbano sobre Israel.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hezbolá rechaza. (Con información de EFE)