Soldado de EU es acusado por usar información clasificada de Maduro para apostar y ganar

Soldado usó operación contra Maduro para apostar Tras la apuesta en línea el militar obtuvo ganancias cercanas a 400 mil dólares

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un soldado de utilizar información confidencial sobre un operativo militar para obtener ganancias personales en apuestas en línea, tras participar directamente en la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

Se trata de Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, quien formó parte de la planeación y ejecución de la operación realizada el 3 de enero de 2026. De acuerdo con la investigación, aprovechó ese conocimiento para apostar en la plataforma Polymarket y obtener cerca de 400 mil dólares.

Las autoridades detallaron que el militar realizó al menos 13 apuestas entre finales de diciembre y principios de enero, anticipando eventos relacionados con Venezuela que aún no eran públicos.

Apostó antes de que se llevara acabó el operativo contra Maduro

Según la fiscalía, el soldado comenzó a apostar días antes del operativo, cuando ya tenía acceso a información sensible por su participación en la misión.

Incluso, habría invertido más de 30 mil dólares en predicciones sobre la caída de Maduro y movimientos de fuerzas estadounidenses.

Para evitar ser detectado, intentó ocultar su identidad dentro de la plataforma, aunque finalmente fue rastreado por las autoridades.

El caso fue calificado como uso indebido de información privilegiada, una práctica similar al “insider trading”, pero aplicada a mercados de predicción.

ahora enfrenta cargos federales

El militar ahora enfrenta varios delitos, entre ellos fraude electrónico, uso ilegal de información confidencial y transacciones monetarias ilícitas. Las penas por estos cargos pueden alcanzar entre 10 y 20 años de prisión por cada uno, en caso de ser declarado culpable.

Autoridades estadounidenses advirtieron que el uso de información clasificada para beneficio personal representa una violación grave a la confianza institucional, especialmente en el ámbito militar.

Este caso también puso bajo la lupa a plataformas como Polymarket, donde usuarios pueden apostar sobre eventos futuros, incluyendo temas políticos o militares.

Fiscales señalaron que estos espacios no pueden convertirse en refugio para el uso de información privilegiada, mientras crece la discusión sobre la regulación de este tipo de mercados.

La investigación sigue en curso y podría marcar un precedente sobre cómo se sanciona el uso de datos clasificados en entornos digitales y financieros.