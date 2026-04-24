Netanyahu habló con Trump y presume tener “libertad de acción” militar en Líbano

Netanyahu (@MonicaLaredo2/x)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que sostuvo una conversación “excelente” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos coincidieron en mantener presión sobre Irán y reforzar la cooperación en medio del conflicto en la región.

El mandatario israelí aseguró que existe coordinación total entre ambos gobiernos, tanto en el plano militar como económico, mientras continúan las tensiones en Medio Oriente.

En ese contexto, Netanyahu sostuvo que Israel mantiene “plena libertad de acción” en Líbano frente a amenazas de Hizbulá, grupo al que acusó de intentar frenar un posible acuerdo de paz.

De acuerdo con su declaración, las fuerzas israelíes han realizado ataques recientes y no descartan nuevas operaciones. “Atacamos ayer y atacamos hoy”, dijo, al referirse a acciones militares dirigidas contra objetivos vinculados a la milicia chií.

Horas antes, el Ejército israelí emitió una orden de evacuación para habitantes de Deir Amas, en el sur de Líbano, ante un ataque inminente. Ese mismo día, también se reportaron bombardeos contra un lanzacohetes presuntamente utilizado por Hizbulá contra territorio israelí.

La jornada incluyó además la activación de alertas en el norte de Israel por la incursión de un dron, el cual fue interceptado, así como el derribo de un aparato israelí en territorio libanés tras el impacto de un misil.

Estos hechos ocurren en paralelo a un alto el fuego temporal impulsado por Washington, el cual fue prorrogado por tres semanas tras reuniones en la Casa Blanca entre representantes israelíes y libaneses.

Sin embargo, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió que la tregua no es total, mientras que Hizbulá no ha participado en las negociaciones.

Por su parte, el Gobierno libanés ha optado por mantener un diálogo directo con Israel, sin la intermediación de Irán, postura que contrasta con la posición del grupo armado.

El conflicto se intensificó tras la participación de Hizbulá en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que derivó en una escalada que ha dejado miles de víctimas en territorio libanés.

Netanyahu y su estado de salud

En paralelo a la situación política y militar, la oficina de Netanyahu informó que el mandatario fue diagnosticado con un cáncer de próstata en etapa temprana hace más de un año.

El padecimiento fue detectado de manera incidental tras estudios médicos realizados en diciembre de 2024, luego de un tratamiento previo por agrandamiento benigno de la próstata.

Según el informe oficial, el primer ministro se sometió a radioterapia focalizada durante varios meses, con resultados positivos, ya que la lesión desapareció por completo y no presentó metástasis.

El documento señala que la difusión de esta información se retrasó para evitar que coincidiera con el contexto de guerra y fuera utilizada con fines propagandísticos.

Actualmente, Netanyahu tiene programado un procedimiento quirúrgico para la extirpación de la próstata, lo que implicará algunos días de hospitalización, aunque su equipo reporta una evolución favorable tras el tratamiento.