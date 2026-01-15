Muere mexicano bajo custodia del ICE en Atlanta; SRE exige una investigación El Consulado de México en Atlanta ha confirmado la muerte de un mexicano bajo custodia de ICE, por lo que exigen que se esclarezcan los hechos (ICE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado la muerte de un hombre mexicano que se encontraba bajo custodia de ICE en Atlanta, por lo que exigen que se esclarezcan los hechos.

Durante la tarde del jueves 15 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el fallecimiento de un hombre de nacionalidad mexicana el 14 de enero en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton Detention Facility, ubicado en Georgia.

Asimismo, la SRE, a través del Consulado General de México en Atlanta, mantiene comunicación con los familiares del fallecido en Estados Unidos y México, además de efectuar los procesos necesarios para realizar la repatriación de los restos del hombre a México, según lo deseado por los familiares.

Pronunciamiento de la SRE ante fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE

Junto al anuncio del fallecimiento de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la SRE exigió la escalación de los hechos:

“En coordinación con las autoridades estadounidenses competentes, el Consulado General ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias del hecho y colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de manera pronta y transparente.”

Asimismo, en el mismo comunicado el Gobierno de México expresó sus condolencias a la familia del mexicano, mientras reitera su compromiso para brindar asistencia y protección consular.