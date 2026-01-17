Helicóptero se desploma en zona boscosa de Río de Janeiro y deja 3 muertos

Se desploma avión con pasajeros a bordo en Guaratiba Foto vía X

La mañana de este sábado se dio a conocer una terrible tragedia que ocurrió en las inmediaciones de una zona boscosa en Río de Janeiro, en Brasil. Un helicóptero que realizaba un vuelo en la región de Guaratiba, un extenso y populoso barrio de la zona oeste de la ciudad, cuando se desplomó y provocó la muerte de sus tres ocupantes.

Este accidente tuvo lugar alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, Y, hasta el momento, aún se desconocen las causas por las cuales se desplomó la nave. Aunque el punto del impacto se encuentra dentro del perímetro urbano y cerca de una avenida principal, el helicóptero terminó entre una densa vegetación, lo que complicó significativamente las labores de rescate.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, los restos de la aeronave quedaron en un área de difícil acceso, por lo que fue necesario implementar un operativo de rescate. Los cuerpos de las tres personas fueron localizados entre los escombros del helicóptero y su recuperación tomó varias horas debido a las condiciones del terreno.}

En las tareas de rescate participaron elementos del Grupo de Operaciones Aéreas y del Grupo de Operaciones Especiales del cuerpo de bomberos, así como efectivos de un batallón del Ejército brasileño asentado en Guaratiba.

Três pessoas morrem em queda de helicóptero em Guaratiba, Zona Oeste do Rio pic.twitter.com/xWT4VpOhv6 — MiliciaNeews2 (@MiliciaNeews2) January 17, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han precisado el tipo exacto de operación que realizaba el helicóptero. Sin embargo, en el fuselaje de la aeronave se observa un letrero que dice “vuelos panorámicos”, lo que abre la posibilidad de que se tratara de un recorrido turístico.

Finalmente, de cuaerdo on la información oficial, se sabe que el helicóptero había despegado del Aeroclub de Guaratiba y que, aparentemente, se dirigía de regreso al mismo punto cuando ocurrió la caída, apenas unos minutos después de iniciar el vuelo (Con información de EFE).