Nuevos choques entre EU e Irán ponen en duda un acuerdo de paz entre ambas naciones

Tensión en Medio Oriente tras ataques iraníes (CENTCOM/EFE)

Este jueves se presentaron nuevos roces entre Estados Unidos e Irán tras el ataque a destructores estadounidenses que transitaban en el estrecho de Ormuz con misiles, drones y embarcaciones rápidas.

El Comando Central de EU aseguró que atacó centros de “mando y control” e instalaciones militares iraníes tras dicho ataque.

Según el Centcom, las fuerzas iraníes lanzaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones” contra los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason mientras atravesaban las vía marítima internaciones que conecta Ormuz con el golfo de Omán.

El comando afirmó que “no busca una escalada”, aunque advirtió que permanece preparado para proteger a las fuerzas estadounidenses en la región.

De acuerdo con Fox News, altos mandos militares habrían confirmado que los ataques estadounidenses se habrían registrado en iraní de Qeshm y Bandar Abbas, así como en el puesto de control naval de Bandar Kargan, en Minab.

Por su parte, Irán compartió un comunicado en los medios estatales en donde alegó que el ejército de EU violó el alto al fuego tras realizar ataques contra Qeshm y otras dos ciudades costeras del sur de la república islámica.

El alto al fuego sigue vigente: asegura Trump

El presidente Donald Trump indicó este jueves a la cadena ABC, que el alto al fuego en Irán “sigue vigente”, pese al intercambio de ataques entre ambas naciones en Ormuz.

Trump aseguró que el intercambio de misiles registrado solo fue “un golpecito de amor”, cuando la periodista Rachael Scott, de ABC, le preguntara vía telefónica sobre lo sucedido en Medio Oriente.

“No, no el alto el fuego continúa. Está vigente”, agregó el republicano.

Asimismo, en su red Truth Social, acusó de ataque sin éxito a los buques y aseguró que sus fuerzas armadas destruyeron misiles iraníes y a su vez amenazó con recurrir a “más fuerza” y “más violencia” si Teherán no firma un acuerdo de paz pronto.

“Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo. Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad”, redactó Trump.

“Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!”, sentenció.

El republicano se refirió a la destrucción de los misiles iraníes con ironía al decir que “cayeron al océano con una belleza singular, como una mariposa que se posa en su tumba”. (Con información de EFE)