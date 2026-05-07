Argentina responde acusaciones de la OMS tras brote de hantavirus: “Nosotros tenemos capacidad para proteger a la población”

Alerta sanitaria mundial Milei presume de motosierra con la que recortó en ciencia y salud pública

El Gobierno de Argentina respondió este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de que el organismo pidiera al país reconsiderar su salida, en medio de las investigaciones por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud argentino acusó a la OMS de intentar utilizar la emergencia sanitaria para cuestionar una “decisión soberana” tomada por la administración del presidente Javier Milei.

La postura oficial surgió horas después de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmara que esperaba que Argentina y Estados Unidos reconsideraran abandonar el organismo internacional, al señalar que los virus no distinguen fronteras ni posiciones políticas.

Desde Buenos Aires, el Gobierno respondió que Argentina no necesita pertenecer a la OMS para colaborar con otros países en temas sanitarios y aseguró que mantiene activo el monitoreo epidemiológico por los casos detectados en el crucero que salió desde Ushuaia el pasado 1 de abril.

Las autoridades argentinas informaron que continúan intercambiando información con otros países y trabajando con distintas jurisdicciones para rastrear el origen de los contagios registrados a bordo del MV Hondius.

También aseguraron que, hasta ahora, no se han detectado en territorio argentino casos relacionados directamente con el brote ocurrido en la embarcación.

En el comunicado, el Ministerio de Salud sostuvo que el país cuenta con capacidad técnica y sanitaria suficiente para responder a este tipo de situaciones sin depender políticamente de organismos internacionales.

Además, el Gobierno reiteró que mantendrá cooperación técnica con entidades regionales como la Organización Panamericana de la Salud, aunque sin ceder el control sobre sus decisiones sanitarias internas.

La administración de Milei insistió en que la posición de Argentina respecto a la OMS “no cambia” y volvió a cuestionar el manejo que tuvo el organismo durante la pandemia de covid-19.

Argentina oficializó su salida de la OMS el pasado 17 de marzo, semanas después de que Estados Unidos iniciara el mismo proceso. El Gobierno argentino había adelantado desde febrero de 2025 su intención de abandonar el organismo por diferencias en torno a las políticas sanitarias aplicadas durante la emergencia por coronavirus.