Incendio en centro comercial en Pakistán deja más de 20 muertos

Incendio en centro comercial en Pakistán (@Agencia_Andina/x)

Los equipos de rescate elevaron este lunes a 21 el número de muertos en un fuerte incendio de un centro comercial en Karachi, sur de Pakistán, mientras sigue la búsqueda de al menos 40 personas que permanecen desaparecidas entre los escombros de un edificio con riesgo a derrumbarse.

“En total se han recuperado 21 cadáveres y hay 20 heridos. La operación de búsqueda de los desaparecidos, que son alrededor de 40, continúa”, indicó a medios Umar Raza, portavoz del servicio de rescate de la Fundación Edhi, organización civil que funciona como un servicio de emergencia de apoyo en el país.

El fuego se originó la noche del sábado y no pudo ser extinguido totalmente hasta la noche del domingo. Este arrasó con gran parte de las 1,200 tiendas del complejo, dedicadas principalmente a la venta de cosméticos, ropa y plásticos, materiales altamente inflamables que alimentaron las llamas durante 24 horas.

Una parte del edificio colpasó la noche del domingo y el resto presenta graves grietas, por lo que existe un riesgo de derrumbe total que pone en riesgo la operación de rescate y a los rescatistas.

Aunque se desconocen las causas del siniestro, los incendios son una tragedia habitual en Karachi, ciudad de más de 15 millones de habitantes donde las normativas de seguridad son pobres.

El cableado defectuoso (“arañas” de cables), la construcción informal y la falta de salidas de emergencia convierten a menudo estos mercados en trampas mortales.

Este incidente se suma a una lista reciente en el país, incluido uno en julio de 2024, cuando un incendio arrasó 300 puestos en Islamabad, y un mes antes, otro incendio destruyó 80 tiendas junto a las vías del tren en la ciudad de Peshawar. (Con información de EFE)