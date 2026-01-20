¿Golfo de Trump? La nueva ocurrencia del presidente de EU

En los últimos días, el término “Golfo de Trump” comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación, generando confusión y debate. Aunque el nombre no es oficial, su origen está ligado a comentarios públicos y decisiones administrativas impulsadas por Donald Trump, que reavivaron la discusión sobre el nombre histórico del Golfo de México.

Donald Trump propuso cambiar el nombre del tradicional Golfo de México a otro que él considera más apropiado para los intereses estadounidenses, como “Golfo de Estados Unidos” o incluso, en tono de broma, “Golfo de Trump”. Esto se ha hecho especialmente visible en declaraciones públicas recientes, donde Trump dijo que “Golfo de Trump… suena bien” y que aún “estamos a tiempo” de usar ese nombre.

¿Qué reacción tuvo México ante las declaraciones de Trump?

La propuesta generó rechazo inmediato en México. Autoridades federales señalaron que el nombre Golfo de México tiene reconocimiento histórico y jurídico internacional, y que ningún país puede modificar unilateralmente la denominación de un cuerpo de agua compartido.

¿Por qué se llama Golfo de México?

El nombre Golfo de México se utiliza desde hace más de cuatro siglos y aparece en cartografía histórica desde la época colonial. Su denominación está ampliamente aceptada por la comunidad internacional y es utilizada por organismos científicos, marítimos y geográficos en todo el mundo.

Especialistas señalan que los nombres geográficos internacionales no pueden modificarse por decisión unilateral, ya que requieren consenso entre las naciones involucradas.

¿Por qué Trump defiende que el Golfo sea de EU y no de México?

“Siempre me molestó. Diría que tenemos la mayor parte de la costa.México tiene un pequeño porcentaje. Hablan de 8 por ciento, pero nosotros tenemos 92 por ciento, y yo me dije: ‘¿Por qué? ¿Por qué es el Golfo de México? Debería ser el golfo de Estados Unidos’“, agregó.

El llamado “Golfo de América” se ha convertido en un símbolo de confrontación política, discurso nacionalista y polémica mediática, más que en una discusión técnica o cartográfica. Mientras tanto, el nombre Golfo de México sigue vigente y reconocido internacionalmente, pese a los intentos de renombrarlo dentro del ámbito político estadounidense.