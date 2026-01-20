¿Quién es “El Chalamán”? Esto se sabe sobre José Luis Sánchez Valencia, supuesto operador clave del CJNG y familiar de “El Mencho”

José Luis Sánchez Valencia, mejor conocido como “El Chalamán”, ha sido identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos criminales más violentos y poderosos en México.

Desde su detención en Colima en 2025, “El Chalamán” fue señalado por su participación en delitos contra la salud y asociación delictuosa, vinculados al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde también tiene una orden de extradición pendiente por cargos similares.

El traslado que reafirma la cooperación en seguridad entre México y EU

La mañana de este 20 de enero del 2026, el gobierno de México, coordinado con autoridades estadunidenses, trasladó a 37 reos ligados a cárteles mexicanos, entre ellos a “El Chalamán”, a distintas ciudades de Estados Unidos como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

Este grupo incluye operadores de alto impacto del crimen organizado, evidenciando una estrategia conjunta de cooperación en seguridad y justicia entre México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico transnacional.

¿Qué significa esta baja para el CJNG?

La salida de una pieza tan cercana a “El Mencho” es un golpe simbólico y operativo para el CJNG. Esta organización ha resistido múltiples embates legales y cuenta con presencia en buena parte de México y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El arresto y extradición de operadores clave como lo era José Luis Sánchez Valencia podría debilitar algunas estructuras, aunque expertos han señalado que este tipo de grupos suelen reorganizarse rápidamente ante la presión gubernamental.

La entrega de “El Chalamán” forma parte de una tercera ola de traslados de presuntos narcotraficantes enviados a Estados Unidos en los últimos meses. Esta estrategia ha sido descrita por autoridades como un esfuerzo continuo y conjunto para procesar a quienes son requeridos por cortes federales del vecino del norte, donde enfrentan cargos por narcotráfico, conspiración y distribución de sustancias controladas.

Este tipo de movimientos refuerza la cooperación bilateral, pero también evidencia los desafíos que enfrentan ambos países en el combate al crimen organizado, especialmente ante grupos como el CJNG que han evolucionado sus operaciones y estructuras.