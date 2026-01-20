Trump juega con la IA para insistir que Groenlandia es territorio de EU

Trump crea fotos con IA Estás imágenes refuerzan su discurso de que la isla es clave para la seguridad nacional y mundial.

Mientras líderes políticos y económicos se concentran en Suiza para el Foro Económico Mundial, Donald Trump decidió adelantar lo que vendría siendo su agenda con una serie de publicaciones en redes sociales.

El presidente de Estados Unidos difundió imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) en las que se le ve colocando la bandera estadounidense en Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, al que considera estratégico y “imperativo” para la seguridad de su país.

Imágenes creadas con mensaje político

Las “fotos” fueron publicadas en Truth Social, la red social creada por el propio Trump; en una de ellas aparece junto al vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, mientras clava una bandera de Estados Unidos en suelo groenlandés, a un costado se observa un cartel que dice: “Groenlandia, territorio de Estados Unidos”, acompañado del año 2026 como fecha de entrada en vigor.

Trump junto al vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio A un costado se observa un cartel que dice: “Groenlandia, territorio de Estados Unidos”

En otra de las imágenes, también claramente generada por IA, pero en este caso Trump utiliza una foto real de la reunión celebrada en agosto en el Despacho Oval con líderes europeos, pero añade un mapa en el fondo donde el territorio estadounidense se extiende hacia Groenlandia cubierto por la bandera de los Estados Unidos.

Aunque las publicaciones aclaran que se trata de contenido generado por inteligencia artificial, el mensaje político es directo y no deja lugar a dudas sobre sus intenciones.

Mapa donde se muestra a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte del territorio de EU Trump reutiliza una fotografía real de una reunión celebrada en agosto en el Despacho Oval con líderes europeos

Canadá y Venezuela son también parte de EU, según Trump

En la misma foto editada con IA no solo apuntan a Groenlandia, sino que también se incluye a Canadá y Venezuela dentro de un mapa ampliado de Estados Unidos, reforzando la idea de una política exterior cada vez más agresiva y simbólica.

El Foro de Davos será en centro del debate entre EU y Groenlandia

El presidente estadounidense llegará al Foro de Davos con Groenlandia como uno de los temas centrales, su discurso está programado para este miércoles a las 14:30 hora local y según adelantó, aprovechará el encuentro para reunirse con “las distintas partes” involucradas en el tema.

En su propia red social, Trump aseguró que sostuvo una “muy buena conversación telefónica” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, donde hablaron sobre el futuro de la isla, en sus palabras, Groenlandia es “imperativa para la seguridad nacional y mundial” y no existe posibilidad de dar marcha atrás en esa visión estratégica.

Incluso compartió la captura de un mensaje atribuido a Rutte, en el que el dirigente de la OTAN se compromete a buscar “una solución” y a utilizar sus apariciones públicas para destacar el papel de Trump en temas como Ucrania, Gaza y Siria.

El propio presidente estadounidense ha señalado que será “un Davos muy interesante”, dejando claro que su presencia en el foro suizo no pasará desapercibida y que sus mensajes, aunque envueltos en imágenes artificiales, buscan generar impacto real en la discusión internacional.