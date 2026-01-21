Trump viajará por EU cada semana para hacer campaña por las elecciones intermediarias

Estados Unidos Trump logró en las elecciones de 2024 el mayor apoyo electoral hispano de un candidato presidencial republicano (X)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará cada semana dentro del país para hacer campaña de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso, así lo informó este miércoles la Casa Blanca.

La primera parada tendrá lugar la próxima semana en Iowa, un estado simbólico, ya que allí arrancan las primarias de las elecciones presidenciales en enero cada cuatro años.

Su discurso en Iowa se centrará en asuntos relacionados con la economía y la energía, según expuso a la prensa la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Después de este estado, el republicano viajará semanalmente por el país y los miembros de su Gobierno también incrementarán su presencia en distintos puntos del territorio estadounidense, agregó Wiles.

En diciembre, la jefa del Gabinete adelantó que el mandatario estadounidense tiene previsto implicarse activamente en la campaña de las elecciones de medio mandato, como si se tratara de los comicios presidenciales de 2024, en los que derrotó a la demócrata Kamala Harris.

Además, Trump planea celebrar una gran Convención Republicana antes de las elecciones de medio mandato, similar a la que se organiza para la nominación del candidato presidencial.

El 3 de noviembre, los estadounidenses votarán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir a 36 gobernadores y cargos locales.

Para el republicano, se trata de unas elecciones clave que determinarán la segunda mitad de su segundo y último mandato, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso.

Por su parte, los demócratas han intensificado las críticas contra la Administración Trump por el elevado coste de la vida, incluida la vivienda y la sanidad, asunto que ha generado malestar incluso ente sectores de la base del propio presidente, que le reprochan haber dedicado mucho tiempo de su primer año de mandato a asuntos internacionales. (Con información de EFE)