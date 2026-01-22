Trump quiere a la OTAN en el mapa fronterizo con México Donald Trump sugiere que debió pedir a la OTAN que protegiera la frontera sur de Estados Unidos (EFE y OTAN)

Donald Trump sugiere que debió pedir a la OTAN que protegiera la frontera sur de Estados Unidos de inmigrantes ilegales, invocando el Articulo 5.

A través de una publicación en Truth Social hecha durante la tarde de este jueves 22 de enero, el presidente de Estados Unidos sugirió que se debería “poner a prueba” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En el mensaje señala que Estados Unidos debería invocar el Articulo 5 de la OTAN para obligarlos a ir al país y defender la frontera sur de invasiones de inmigrantes ilegales, para que de esa forma los agentes de la Patrulla Fronteriza sean libres de realizar otras tareas.

“Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligarla a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así a un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas”. Fue lo mencionado en sus redes sociales.

¿Qué dice el artículo 5 de la OTAN?

El Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que menciona Donald Trump en su publicación, establece que en caso de un ataque armado contra un miembro de esta organización, este se considerará un ataque contra todos los integrantes de la OTAN.

Por lo que, sus integrantes estarán obligados a que cada miembro acuda en su ayuda y defienda a quien esté siendo atacado. Aunque cabe mencionar que la ayuda puede o no implicar el uso de la fuerza armada, además de otras acciones que los Aliados consideren necesarias.

El Artículo 5 ha sido invocado una sola vez desde su creación y fue por parte de Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

¿Qué países integran la OTAN?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se encuentra integrada por 32 países, los cuales, en caso de que Donald Trump decidiera invocar el Artículo 5, tendrían que responder si se determinara que hubo un ataque armado contra Estados Unidos.

Los 32 miembros de la OTAN son: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Turquía.