Confirman 7 muertos y una sobreviviente luego del despegue fallido de un avión privado en Bangor, EU

Accidente de avión en Estados Unidos Un jet ejecutivo con ocho personas a bordo se accidentó la noche del domingo en el Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine

En la madrugada del lunes 26 de enero, se reportó un accidente de avión privado con ocho personas a bordo se estrelló la noche del domingo durante una maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine, Estados Unidos. El accidente dejó un saldo de siete personas muertas y una sobreviviente con heridas graves, además de provocar el cierre prolongado de las instalaciones aeroportuarias.

Activan protocolo de emergencia inmediata en el aeropuerto de Bangor, Maine

Minutos después del impacto, comenzaron a circular reportes sobre una aeronave volcada dentro del aeropuerto, lo que provocó la movilización inmediata de bomberos, paramédicos y personal de seguridad hacia una de las pistas.

El director del Aeropuerto Internacional de Bangor, Jose Saavedra, informó en conferencia de prensa que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato y que se estableció un centro de operaciones para coordinar a las agencias federales involucradas en la atención del siniestro.

Autoridades confirman la muerte de 7 tripulantes y una sobreviviente con lesiones graves

Horas más tarde del reporte del accidente, las autoridades confirmaron que siete personas murieron en el accidente. De acuerdo con el registro preliminar de la FAA, las víctimas mortales corresponden a los pasajeros del jet, mientras que la única persona sobreviviente pertenece al personal de tripulación.

La persona sobreviviente se encuentra hospitalizada con lesiones de gravedad. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas ni detalles adicionales sobre el estado de salud de la tripulante herida.

¿Qué se sabe del avión accidentado en el aeropuerto de Bangor, Maine?

De acuerdo con información preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA) y registros de seguimiento aéreo ADS-B, la aeronave involucrada es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650, con matrícula N10KJ, que había arribado a Bangor procedente de Houston, Texas.

Durante el intento de despegue, el avión se estrelló por causas aún desconocidas, quedó en posición invertida y posteriormente se incendió dentro del recinto aeroportuario, según el reporte inicial de la FAA.

Aeropuerto cerrado al menos hasta el martes

A través de su página oficial de Facebook, el Aeropuerto Internacional de Bangor informó que sus instalaciones permanecerán cerradas al menos hasta el mediodía del martes, debido a las labores de investigación y remoción de la aeronave siniestrada.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros con vuelos programados contactar directamente a sus aerolíneas para conocer posibles cancelaciones o reprogramaciones.



