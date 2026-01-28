Mundo

Avión de la compañía colombiana Satena con 15 pasajeros desaparece en el noreste del país

Por Brayan Chaga
Avión colombiano desaparecido (@AlertaMundoNews/x)

Un avión de la compañía colombiana Satena, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), así lo informaron fuentes oficiales.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

La aeronave desaparecida en un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, que es operado por la empresa Searca.

En otro comunicado, la aerolínea puntualizó que a partir de las 14:00 hora local, el avión “agotó su tiempo de autonomía de vuelo”.

“La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes”, publicó en su cuenta de X, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Asimismo, agregó que “se activaron los protocolos correspondientes” para apoyar a las autoridades aeronáuticas.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña dura aproximadamente25 minutos y según la plataforma de seguimientos de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en el Norte de Santander. (Con información de EFE)

