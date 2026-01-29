“Zar” fronterizo indica que no renunciarán a la misión migratoria de Trump

Tom Homan, llamado "zar de la frontera" de la Casa Blanca

El “zar” fronterizo de EU, Tom Homan, indicó este jueves en Minneapolis que no renunciará a la misión migratoria del Donald Trump y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se lograron “avances importantes” asegurando que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encerradas.

“No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente”, destacó Homan durante una conferencia de prensa en Minneapolis la mañana de este jueves.

En cuanto a los cambios en el actuar de las fuerzas federales, el zar fronterizo se limitó a decir que ahora buscarán “opciones focalizadas” en sujetos previamente identificados.

Asimismo, agregó que durante sus cuatro días en el terreno se ha reunido con las principales autoridades locales como el gobernador de Minnesota, Tim Walz y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey y aseguró que ya tienen acuerdos para la redistribución de los más de 3 mil gentes que fueron despleagos en el terreno pero que durante las siguientes jornadas deben “discutir sobre como implementarlos”.

Al ser cuestionado por las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), antes de su llegada a la ciudad, Homan defendió las operaciones de la agencia y aseguró que cada una de sus actividades en Minneapolis han estado bajo el orden de la ley y que antes de actuar saben “exactamente a quién buscan, cual es su historial criminal y su estatus migratorio”, lo que según él hace que todo sea “más seguro”.

Finalmente, insistió en que la retirada de agentes dependerá de la “cooperación” y aunque dijo respetar el derecho a la manifestación, puntualizó que no permitirán que existan intentos de residentes de la ciudad por “impedir” la labor de ICE y otras agencias en el lugar.

Esta fue la primera intervención pública de Homan desde su llegada a la ciudad y luego de la conferencia afirmó que se reunirá con lideres comunitarios, religiosos y jefes policiales para buscar concretar más acuerdos.

Mientras tanto, en la ciudad persiste un ambiente de tensión con vigilias constantes en los memoriales instalados en los espacios donde murieron a tiros por agentes federales Nicole Good y Alex Pretti.

Para este viernes diferentes organizaciones sociales han convocado a un “día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras”, para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump en Minneapolis. (Con información de EFE)