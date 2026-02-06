Catorce años después, EU detiene al presunto responsable del ataque a la embajada de Bengasi en 2012

Estados Unidos confirmaron la captura y extradición de Zubayr Al-Bakoush, señalado como uno de los participantes clave del ataque de 2012.

La madrugada de este viernes, Zubayr Al-Bakoush fue trasladado a la Base Aérea Andrews, en Maryland, donde quedó formalmente bajo custodia de autoridades estadounidenses, luego de ser extraditado desde el extranjero por su presunta participación en el ataque al complejo diplomático de Estados Unidos en Bengasi, Libia, ocurrido el 11 de septiembre de 2012.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó la detención y aseguró que el caso representa un paso decisivo en una investigación que se ha prolongado por más de una década. Señaló que EU “nunca dejó de buscar justicia” por el atentado que dejó cuatro ciudadanos estadounidenses muertos, entre ellos el entonces embajador Christopher Stevens.

Zubayr Al-Bakoush enfrenta cargos por terrorismo entre otros más

De acuerdo con autoridades federales, Al-Bakoush enfrenta una acusación formal integrada por ocho cargos, entre los que se incluyen asesinato, terrorismo, conspiración para brindar apoyo material a terroristas e incendio provocado. Los delitos están relacionados con la muerte del embajador Stevens, del funcionario del Departamento de Estado Sean Smith y de los contratistas de la CIA Tyrone Woods y Glen Doherty, así como con el intento de asesinato de otro agente estadounidense.

Durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, Bondi estuvo acompañada por el director del FBI, Kash Patel, y por la fiscal federal Jeanine Pirro, quienes confirmaron que el sospechoso fue recibido por autoridades federales a su llegada a territorio estadounidense alrededor de las 3:00 de la mañana.

Atentado a la embajada de Bengasi en 2012

El ataque de 2012 en Bengasi marcó uno de los episodios más delicados para la diplomacia estadounidense en años recientes y generó un amplio debate político y mediático en Estados Unidos. En un inicio, el asalto fue descrito como una protesta espontánea, aunque posteriormente se estableció que se trató de un ataque extremista planeado, perpetrado por milicias que operaban en el este de Libia.

Las autoridades recordaron que este no es el primer avance judicial relacionado con el caso. En 2014, fuerzas especiales estadounidenses capturaron en Libia a Ahmed Abu Khattala, considerado uno de los principales organizadores del ataque, quien fue trasladado a Washington, juzgado y sentenciado a prisión.