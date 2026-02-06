Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia en señal de apoyo ante el interés de Trump por la isla

Groenlandia Canadá y Francia abren consulados en la capital deslaisa, demostrando así su apoyo a la nación en contra de los planes de Trump

En medio de las tenciones entre Groenlandia y Estados Unidos, Francia y Canadá abrieron sus respetivos consulados en Nuuk, la capital de la isla, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, lo que fue calificado como un claro rechazo a las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de ampliar la influencia de Washington en la isla.

El nuevo cónsul general de Francia en Groenlandia, Jean-Noël Poirier, exembajador en Vietnam, explicó que su primera tarea será escuchar a los groenlandeses y confirmarles el apoyo europeo. “Lo primero es oírlos y entender su posición, y después reafirmar que estamos de su lado, siempre que así lo deseen ellos y Dinamarca”, señaló antes de partir a Nuuk.

La decisión no es reciente. Emmanuel Macron anunció la apertura del consulado desde junio pasado, durante una visita oficial a Groenlandia, como parte del mensaje de solidaridad europea frente a las ambiciones estadounidenses. Con esta acción, Francia se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer una oficina diplomática permanente en el territorio.

Canadá, por su parte, había informado desde finales de 2024 su intención de abrir un consulado general en Groenlandia para fortalecer la cooperación bilateral. La inauguración estaba prevista para noviembre, pero se pospuso por condiciones climáticas adversas. Finalmente, se concretó este viernes con una delegación encabezada por la gobernadora general Mary Simon y la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, acompañadas por un buque de la Guardia Costera canadiense.

Antes del viaje, Simon reiteró que Canadá respalda firmemente el derecho del pueblo groenlandés a decidir su propio futuro. Las autoridades canadienses señalaron que el nuevo consulado buscará impulsar proyectos conjuntos en temas como cambio climático, derechos de los inuit y cooperación regional en el Ártico.

Ambos consulados dependerán administrativamente de las embajadas de Francia y Canadá en Copenhague. En paralelo, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia mantienen un grupo de trabajo para atender las preocupaciones de seguridad planteadas por Washington, aunque sin divulgar avances concretos.

Groenlandia mantiene relaciones diplomáticas con la Unión Europea desde 1992, con Estados Unidos desde 2014 y con Islandia desde 2017. Islandia abrió su consulado en Nuuk en 2013, mientras que Estados Unidos, que tuvo presencia diplomática entre 1940 y 1953, reabrió su consulado en 2020. La Comisión Europea también estableció una oficina en la capital groenlandesa en 2024.