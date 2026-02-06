Trump comparte video racista sobre los Obama en Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió la noche este jueves, un video, en su red social Truth Social en el que se representaba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios dentro de una selva. Horas después y en medio de críticas tanto de demócratas como de republicanos, la publicación fue eliminada. El material estuvo visible durante casi 12 horas.

🇺🇸 | Trump publicó un video en Truth Social que incluye imágenes de Barack y Michelle Obama como monos. pic.twitter.com/nqHW4TkeZJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 6, 2026

Poco antes del mediodía del viernes, un funcionario de la Casa Blanca declaró para CNN que el video había sido publicado “por error” por un miembro del personal y que ya había sido retirado.

El clip aludia a afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, y hacia el final del video, los rostros de los Obama aparecían superpuestos brevemente sobre cuerpos de simios, mientras de fondo se escuchaba el inicio de la canción The Lion Sleeps Tonight.

Reacciones

La reacción no se limitó a la oposición demócrata, el senador republicano Tim Scott, de Carolina del Sur —el único republicano negro en el Senado y presidente del comité de campaña republicano del Senado— calificó el contenido como racista y pidió públicamente que fuera eliminado.

“Rezo para que sea falso porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió Scott en la red X.

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026

También el representante republicano por Nueva York, Mike Lawler, considerado uno de los legisladores más vulnerables de su partido en el Congreso, condenó la publicación y solicitó una disculpa: “La publicación del presidente es incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error, y debe eliminarse de inmediato con una disculpa”, señaló.

The President’s post is wrong and incredibly offensive — whether intentional or a mistake — and should be deleted immediately with an apology offered. — Mike Lawler (@lawler4ny) February 6, 2026

Desde el ámbito estatal, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, también se pronunció: “Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ahora”, escribió en X.

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026

La respuesta de la Casa Blanca

En un primer momento, la Casa Blanca desestimó las críticas y calificó la reacción como “indignación fingida”. Más tarde, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, defendió el contenido al describirlo como “un meme de internet” que representaba a Trump como el “Rey de la Selva” y a los demócratas como personajes de El Rey León.

“Por favor, dejen de lado la indignación fingida e informen sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, expresó en un comunicado.

Posteriormente, la versión oficial cambió para atribuir la publicación a un error de un miembro del personal.

Antecedentes de publicaciones similares

El episodio se suma a otros casos recientes en los que Trump ha sido criticado por difundir contenido considerado racista o manipulado digitalmente. El año pasado compartió un video aparentemente generado con inteligencia artificial en el que se mostraba a Barack Obama siendo arrestado en la Oficina Oval.

También, en otro momento, Trump y miembros de su administración difundieron imágenes alteradas del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a quien se le añadió digitalmente un bigote y un sombrero, imágenes que el propio legislador calificó como racistas.

Hasta el momento, Barack y Michelle Obama no han emitido una postura pública sobre el video, sin embargo, el incidente reavivó el debate sobre el uso de estereotipos racistas, la desinformación y la responsabilidad de figuras públicas en la difusión de contenidos en plataformas digitales.