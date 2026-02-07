¿Jeffrey Epstein está vivo? Esto se sabe de las supuestas fotos que han desatado especulaciones

El caso de Jeffrey Epstein no deja de dar de qué hablar; el financiero estadounidense, cuya muerte ocurrió en agosto de 2019, fue oficialmente reportada como “suicidio” mientras estaba detenido en Nueva York. Esto, tras la liberación de más de 3 millones de páginas de archivos y miles de imágenes que han circulado en línea, mostrando desde escenas de la isla privada de Epstein hasta fotos alteradas que algunos usuarios interpretan como “pruebas” de que estaría vivo.

Las fotos virales que avivaron su supuesta “nueva vida”

Una de las imágenes que más se ha difundido es la que supuestamente muestra a una persona con camiseta azul dentro de un vehículo en la isla de Epstein días después de su muerte. Usuarios en redes sociales aseguran que se trata de él, aunque no hay nada confirmado sobre la autenticidad o fecha exacta de la foto.

Otro caso más reciente es la foto que circula en redes donde se ve a un hombre con barba y gafas en una calle de Tel Aviv, etiquetado como si fuera Epstein con vida.

Sin embargo, herramientas de análisis de imágenes y agencias de noticias como EFE han determinado que se trata de contenido generado por inteligencia artificial, con marcas de agua y señales técnicas que indican este tipo de creaciones, no evidencia legítima de su presencia en el mundo real.

¿Cuál es el contexto real de los documentos liberados?

Los documentos divulgados no solo contienen imágenes, también miles de páginas de registros, correos electrónicos y materiales relacionados con las investigaciones.

Muchos de estos archivos han sido utilizados para poner en contexto las conexiones de Epstein con diversas figuras públicas, aunque la aparición de nombres e imágenes en estos documentos no prueba culpabilidad ni sugiere que siga con vida.