Rubio reclama una “nueva Cuba” con elecciones libres, en vísperas de juicio en rebeldía a Raúl Castro

Estados Unidos El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, observado por su jefe Donald Trump durante la reciente visita a China (Maxim Shemetov / POOL/EFE)

El secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó este miércoles un videomensaje en español titulado “Una nueva vía” en el que ataca con dureza al régimen castrista y ofrece a los cubanos una “nueva relación” entre Washington y La Habana bajo la condición de que se convoquen en Cuba elecciones libres, sin la tutela del Ejército, que en la práctica controla todo el aparato estatal y económico.

El mensaje, con la aprobación del presidente Donald Trump, fue colgado en redes sociales, horas antes de que EU impute al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. También coincide con el 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba, una fecha que se conmemora sobre todo entre el exilio en Estados Unidos.

“Trump no está detrás de los apagones”

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, exculpa al gobierno estadounidense de la grave crisis eléctrica que atraviesa la isla, agravada por la orden del mandatario republicano de imponer un bloqueo petrolero a la isla. Para el jefe de la diplomacia estadounidense, el régimen castrista es “la razón” por la cual unos 8 millones de cubanos están “obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad”.

A finales de enero, la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a La Habana. El 80% del endeble sistema energético, con plantas de manufactura soviética, depende de combustibles fósiles. Y gran parte de esa cuota la importaban desde países aliados como Venezuela y México con precios subsidiados.

“Como ustedes bien saben, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, aseguró.

Rubio centró sus ataques en Gaesa, el conglomerado militar que, según estimaciones independientes, controla más del 90% de las transacciones en Cuba y cerca del 40% de su economía, de acuerdo con sus estados financieros, filtrados al periódico The Miami Herald en 2025. “Cuba está controlada por Gaesa”, lamentó en su documento.

Dura respuesta del régimen

En respuesta al llamado de Rubio a los cubanos, el canciller Bruno Rodríguez tachó a Rubio de “vocero de intereses corruptos y revanchistas, concentrados en el sur de la Florida (en alusión a los líderes del exilio) y que no representan los sentimientos de la mayoría del pueblo estadounidense, ni de los cubanos que allí viven”.

“El secretario de Estado repite su libreto mendaz e intenta culpar al Gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el Gobierno de EU al pueblo cubano”, escribió en sus redes sociales el diplomático cubano.

El polémico 20 de mayo

Rubio, de ascendencia cubana, rememoró también el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en Cuba, señalando que “un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente”.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel (al igual que los de los dos hermanos Castro) no conmemora esta fecha, la cual el canciller de la nación caribeña calificó como “nefasta”, apuntando que “inauguró un periodo neocolonial para Cuba, como apéndice dependiente de EU y al que el principal diplomático estadounidense pretende que regrese”.

“La Cuba neocolonial y la Enmienda Platt son el pasado. El presente y el futuro son la independencia y la soberanía”, puntualizó Rodríguez, en referencia al apéndice incluido en la Constitución cubana de entonces que daba autorización a Washington a inmiscuirse en los asuntos soberanos del país y el derecho a intervenir militarmente en la isla.

La fecha ha sido calificada en redes sociales por el presidente Díaz-Canel, como “intervención, injerencia, despojo, frustración”.

“Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba”, escribió el mandatario en sus redes sociales, señalando a su vez que había “sembrado en los cubanos de entonces” y por generaciones posteriores “un sentimiento antimperialista”.

“Aquí está para probarlo otro 20 de Mayo en que los asalariados del deshonor piden a gritos que regrese la república tutelada. No los subestimemos, pero jamás olviden que, por méritos del propio imperio, los antimperialistas somos muchísimos más”, significó Díaz-Canel.