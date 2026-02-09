El rey Carlos III está dispuesto a ayudar a la policía británica en la investigación de su hermano

El rey Carlos III (EFE//Andy Rain)

El rey Carlos III indicó este lunes que está “dispuesto” a respaldar a la Policía británica si fuese contactado sobre las fuertes acusasiones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con Jeffrey Epstein, así lo informó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.

“El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, destacó el escrito.

Por esto, el Palacio de Buckingham expresó que, si bien corresponde al expríncipe abordar las acusasiones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán “dispuestos” a colaborar con ellos, como cabría esperar.

“Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso”, mencionó el portavoz.

Asimismo, agregó que, por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con nadie de la familia real sobre las recientes acusasiones de las presuntas filtraciones de información confidencial por parte de Andrés a Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo de enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

El mensaje del monarca británico llega después de las declaraciones de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, donde expusieron públicamente su “profunda preocupación” por las recientes revelaciones del caso Epstein.

También, supone un paso más de Carlos III para buscar desvincularse de su hermano Andrés, después de anunciar la retirada de todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, ante las constantes informaciones, correos electrónicos y fotografías que lo vinculan con el pederasta. (Con información de EFE)