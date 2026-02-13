Trece muertos y nueve heridos en choque de autobús en Pakistán

Agentes de seguridad pakistaníes (EFE/EPA/Shahzaib Akber)

Al menos 13 personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes cuando un autobús colisionó con un camión cisterna en una autopista a la afueras de la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, así lo informó la policía.

“En el accidente han muerto trece personas y otras nueve han resultado heridas”, indicó un oficial de la policía de Karachi, Raza Khan.

El policía destacó que el camión cisterna se dirigía a Karachi cuando chochó con el autobús que iba hacia Sanghar y venía por el carril contrario.

El ministro del Interior de la provincia de Sindh, Zia-ul-Hasan Lanjar, mencionó en un comunicado su “profundo pesar y dolor” por el incidente y dio el pésame a las familias de las víctimas.

“He ordenado que se proporcione a los heridos las mejores y más inmediatas instalaciones médicas posibles, y he instruido a las autoridades pertinentes para que agilicen aún más las actividades de auxilio”, agregó la declaración.

Asimismo, el comunicado señaló que un fuerte contingente de la policía local se encontraba en el lugar de los hechos y que la situación estaba bajo control.

El ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, también expresó su pesar y ordenó una investigación para determinar la causa del accidente. En otro comunicado, prometió que se tomarán medidas contra los responsables y añadió la aplicación estricta de las leyes de tráfico para la protección de ciudadanos.

Los accidentes de tráfico mortales ocurren con frecuencia en dicho país y entre las principales causas figuran el exceso de velocidad, los adelantamientos peligrosos y el incumplimiento de las normas de tráfico. (Con información de EFE)