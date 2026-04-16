Turquía bloquea cuentas de redes sociales de jóvenes tras los tiroteos en escuelas

Tiroteos en escuelas de Turquía El gobierno ya bloqueó cientos de cuentas en redes sociales y abrió investigaciones para frenar contenidos que promueven violencia.

Tras los dos tiroteos ocurridos en escuelas secundarias del sureste de Turquía en menos de dos días dejaron al menos nueve personas muertas y decenas de heridos, en hechos que han generado una fuerte reacción de las autoridades, que ahora buscan frenar la propagación de violencia desde redes sociales.

El gobierno informó este jueves que ya se bloquearon cientos de cuentas digitales y se emitieron órdenes de detención contra decenas de sospechosos, en medio de una investigación que apunta al papel de internet en estos ataques.

¿Que paso en los dos tiroteos?

El hecho más grave ocurrió el miércoles en la provincia de Kahramanmaraş, donde un estudiante de 14 años ingresó armado a su escuela y abrió fuego en dos salones.

El ataque dejó nueve personas muertas —ocho alumnos y un profesor, antes de que el agresor se quitara la vida. De acuerdo con las autoridades, el menor llevaba cinco armas de fuego y varios cargadores dentro de su mochila, todos propiedad de su padre, un ex policía.

Además, el ataque dejó alrededor de 20 personas heridas; nueve continúan hospitalizadas y tres se reportan en estado crítico.

Un segundo ataque en menos de 48 horas

Un día antes, en la provincia de Şanliurfa, otro joven, de 19 años, atacó un centro educativo y dejó 16 personas heridas antes de suicidarse.

A estos hechos se suma un tercer caso: un menor de 12 años fue detenido en la ciudad de Mersin cuando intentaba ingresar armado a su escuela, lo que encendió aún más las alertas en el país.

Redes sociales bloqueadas en Turquía

Tras los ataques, las autoridades turcas intensificaron la vigilancia en internet.

La Dirección General de Seguridad informó que se bloquearon cerca de 940 cuentas en redes sociales, se cerraron 93 grupos en Telegram y se emitieron órdenes de arresto contra 83 personas por difundir contenido que incita a la violencia.

Las investigaciones detectaron comunidades en línea donde se glorificaban ataques, se compartían posibles objetivos e incluso fechas, lo que elevó la preocupación por el impacto de estos espacios digitales.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, advirtió que cualquier publicación que genere pánico o señale escuelas específicas será rastreada y sancionada.

Reacción del gobierno tras los atentados

Ante la gravedad de los hechos, el gobierno convocó una reunión de emergencia en Ankara con los ministros del Interior y de Educación, junto con autoridades de seguridad y del sistema educativo.

El objetivo es reforzar de inmediato las medidas de protección en escuelas y prevenir nuevos ataques, en un país donde este tipo de violencia no es común.

Los casos, que medios locales han comparado con ataques “al estilo estadounidense”, han dejado al país en alerta y han abierto un debate sobre seguridad escolar y el papel de las redes sociales en la difusión de violencia.