Explosión de pirotecnia en China deja 8 muertos previo al Año Nuevo lunar

Explosión fuegos artificiales en China Una detonación en una tienda de fuegos artificiales en el este de China provocó la muerte de al menos ocho personas y dejó dos lesionados.

La víspera del Año Nuevo Lunar, una fecha importante para muchas personas en Asia estuvo marcada por una tragedia en China donde al menos ocho personas murieron y otras dos terminaron lesionadas tras una explosión registrada en una tienda minorista de fuegos artificiales en la provincia de Jiangsu.

De acuerdo con autoridades locales, el estallido ocurrió una persona del condado de Donghai, en la ciudad de Lianyungang, encendió pirotecnia de manera indebida cerca del establecimiento, lo que provocó la explosión.

La información fue confirmada por el Ministerio de Gestión de Emergencias de China, que detalló que los dos heridos presentan quemaduras leves y se encuentran bajo atención médica. Las autoridades ya detuvieron a los presuntos responsables y mantienen abierta una investigación para precisar cómo ocurrió el incidente.

Horas después, el mismo organismo llamó a endurecer la supervisión en toda la cadena relacionada con la pirotecnia, desde la producción y el transporte, hasta la venta y el uso final. También pidió a los gobiernos locales “extraer lecciones profundas” del suceso, en un momento en el que el consumo de fuegos artificiales se dispara por las festividades.

Año Nuevo Lunar: fecha donde todos usan pirotecnia

La noche del año Nuevo Lunar se dónde hay mayor uso de pirotecnia en el país, una práctica arraigada a la tradición de despedir el año y ahuyentar los malos espíritus, sin embargo, este pico de actividad incrementa los riesgos, por lo que las autoridades insistieron en intensificar inspecciones, evitar el almacenamiento excesivo en comercios y vigilar descargas ilegales.

En los últimos años, varias ciudades han optado por restringir o regular el uso de fuegos artificiales, no solo por motivos de seguridad, sino también para contener los altos niveles de contaminación que suelen registrarse en estas fechas.

Anteriores casos de explosiones ligadas a los fuegos artificiales

Los accidentes vinculados a la industria pirotécnica no son aislados. En junio de 2025, una explosión en una fábrica del condado de Linli, en la provincia de Hunan, dejó nueve muertos y 26 heridos. Meses antes, en diciembre de 2024, un incidente similar en un edificio de Kaifeng, Henan, provocó la muerte de tres personas y lesiones a otras dos.