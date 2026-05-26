Varios muertos y heridos deja una explosión de tanque químico en planta papelera de Washington

Explosión en fábrica de papel en Washington (@tecas2000/x)

Autoridades estadounidenses informaron que 10 personas, entre ellas un bombero, resultaron heridas tras la explosión de un tanque químico en una fábrica de pulpa y papel en Washinton. No obstante, se negaron a decir cuántos trabajadores murieron o se encuentran desaparecidos.

El incidente ocurrió en la compañía Nippon Dynawave Packaging, una fábrica de papel ubicada en Longview.

El jefe del Departamento de Bomberos de la localidad, Mike Gorsuch, indicó en conferencia de prensa que múltiples trabajadores se encuentran desaparecidos, posiblemente muertos.

Algunos de los trabajadores presentaron quemaduras por contacto con químicos y se encuentran en situación crítica, según relató Gorsuch.

Asimismo, descartó una amenaza inmediata para los residentes cercanos a la planta, pero se pidió que se mantengan alejados del lugar del accidente.

“El incidente está bajo control, pero se encuentra en la fase de recuperación”, expuso el jefe del Departamento de Bomberos.

El tanque contenía un químico en la fabricación de papel conocido como licor blanco, líquido fuertemente alcalino compuesto por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

Este químico, que se considera extremandamente peligroso y es altamente corrosivo, se utiliza para transformar la madera en pulpa para la fabricación de papel.

El accidente se produce cuando las autoridades en California lidian con la fisura de un tanque de químicos para la fabricación de plástico, que obligó a evacuar a casi 50 mil personas, aunque la mayoría ha regresado a sus residencias. (Con información de EFE)