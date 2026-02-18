Hallan muertos a ocho esquiadores tras la avalancha más grande registrada en EU; uno más se encuentra desaparecido

Avalancha histórica en Estados Unidos (@ComentarioUdeC/x)

Ocho esquiadores fueron encontrados muertos y uno más se encuentra desaparecido tras ser arrastrados este martes por una avalancha en California, Estados Unidos, así lo informaron este miércoles las autoridades, quienes se enfrentaron a una búsqueda contrarreloj.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapados por la nieve. Seis fueron rescatados con vida.

La avalancha, que se puede entender como la más catastrófica en la historia del país norteamericano, se registró al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, cerca al lago Tahoe, un área turística de California.

La alguacil y administradora pública del condado de Nevada, Shannan Moon, expuso en una conferencia de prensa que la persona desaparecida se presume fallecida, lo que elevaría el número de decesos a nueve.

El grupo lo conformaban nueve mujeres y seis hombres. Entre los sobrevivientes hay dos mujeres y cuatro hombres, lo que deja un saldo de siete mujeres y dos hombres muertos en el incidente.

Asimismo, las autoridades reconocieron que este es uno de los incidentes más mortíferos en EU en las últimas décadas.

Dos de los sobrevivientes fueron trasladados al hospital pero se encuentran en condición estable.

Preliminarmente, el Departamento del Alguacil del condado de Nevada informó que eran 16 las personas que habían sido afectadas por la avalancha, pero tras consultar con la compañía que organizó la expedición se confirmó que una persona no se presentó.

Los fallecidos eran turistas que residían en diferentes partes de Estados Unidos.

Moon describió las condiciones meteorológicas como “severas y extremas”, lo que habría alimentado la avalancha.

La gran cantidad de nieve y vientos huracanados, que impedían la visibilidad, también dificultaron la búsqueda. Los rescatistas tuvieron que llegar a los sobrevivientes utilizando esquís porque el área era inaccesible, argumentó el alguacil.

Antes del incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha que se extendió hasta la mañana de este miércoles.

El centro registró de 60 a 90 centímetros de nieve nueva entre el lunes y martes en esa región.

Equipos de emergencia de varios condados de California y Nevada participaron en la búsqueda y el rescate de los desaparecidos, que reunió más de 50 rescatistas.

Varias tormentas azotan California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas. Este miércoles, las autoridades del condado de San Bernardino, Los Ángeles, informaron sobre el deceso de una persona por las lluvias que azotan al sector. (Con información de EFE)