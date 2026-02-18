Tres muertos tras tres avalanchas en el oeste de Austria

Avalanchas en Austria (@KatherinAlemanH/x)

Tres personas murieron este miércoles en tres avalanchas ocurridas en las regiones austríacas de Tirol y Vorarlberg, donde se había anunciado la fuerte posibilidad de avalanchas y se había advertido el riesgo de realizar actividades fuera de las zonas marcadas como seguras.

En Vorarlberg, la región más occidental de Austria, un hombre quedó sepultado y falleció en el lugar del accidente en Sonnenkopf, una estación de esquí, así lo informó la agencia APA.

Los servicios de rescate lograron localizar y sacar a la superficie el cuerpo del accidentado, pero las maniobras de reanimación no surtieron efecto.

Para la zona sur de Vorarlberg había un nivel cuatro, de una escala de cinco, en el riesgo de aludes por encima de los 1,800 metros.

Por otra parte, dos personas perdieron la vida en la región fronteriza de Tirol. Un hombre de 71 años quedó sepultado al desprenderse una lengua de nieve sobre una pista de esquí que estaba cerrada, además, otras dos personas resultaron heridas en ese alud.

En otro incidente, un hombre alemán de 44 años que practicaba esquí de travesía quedó atrapado bajo una masa de nieve. Aunque su acompañante fue capaz de liberarlo y realizarle maniobras de reanimación, falleció en el lugar.

El pasado domingo, dos hombres de 37 años que practicaban snowboard fuera de pista murieron sepultados por una gran avalancha de nieve en Tirol. (Con información de EFE)